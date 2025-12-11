    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Größter Börsengang seit Aramco

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk will Tesla-Aktionären Zugang zum Billionen-IPO von SpaceX ermöglichen

    SpaceX wächst schneller als jede Tech-Firma ihrer Zeit. Analysten sehen beim möglichen IPO Bewertungen jenseits der Billionenmarke. Das könnte einer der größten Runs der Dekade werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX plant IPO, mögliche Bewertung über 1 Billion USD.
    • Musk sucht Tesla-Aktionäre für SpaceX-Beteiligung.
    • Umsatz 2025: 15,5 Milliarden USD, Marktführer bei Starts.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Größter Börsengang seit Aramco - Musk will Tesla-Aktionären Zugang zum Billionen-IPO von SpaceX ermöglichen
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    Elon Musk hat erstmals offen bestätigt, dass SpaceX einen Börsengang plant. Auf einen X-Beitrag des Journalisten Eric Berger reagierte er mit den Worten: "Wie immer hat Eric Recht" und bestätigte damit Berichte, wonach SpaceX einen IPO ins Auge fasst. Berger geht davon aus, dass ein Börsengang mehr als 30 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, die Musk für Projekte wie weltraumgestützte Rechenzentren oder Mondfabriken benötigt.

    Laut mehreren Medien könnte der IPO bereits im Sommer 2026 erfolgen. SpaceX strebt dafür Berichten zufolge eine Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar an, möglicherweise bis zu 1,5 Billionen. Treiber sind das rapide wachsende Satelliteninternet Starlink und Fortschritte bei der Schwerlastrakete Starship. Anfang der Woche hatte Musk jedoch Spekulationen zurückgewiesen, wonach SpaceX 800 Milliarden US-Dollar frisches Kapital aufnehmen wolle: "SpaceX hat seit vielen Jahren einen positiven Cashflow und führt zweimal jährlich regelmäßige Aktienrückkäufe durch." Die steigende Bewertung sei eine Folge technologischer Fortschritte und neuer globaler Frequenzrechte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    507,09€
    Basispreis
    5,18
    Ask
    × 7,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    384,91€
    Basispreis
    5,58
    Ask
    × 7,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Musk betonte außerdem, er suche aktiv nach einem Weg, "wie Tesla-Aktionäre an SpaceX beteiligt werden können". Eine Börsennotierung sei dabei trotz Nachteilen ein potenzieller Schritt. Investorin Cathie Wood sieht den Unternehmenswert bis 2030 sogar bei 2,5 Billionen US-Dollar.

    Für Investoren wie Alphabet wären das historische Gewinne. Google investierte 2015 rund eine Milliarde US-Dollar in SpaceX und meldete zuletzt nicht realisierte Gewinne von etwa acht Milliarden US-Dollar aus dieser Beteiligung. Für Musk selbst wäre ein IPO ein Vermögenssprung von historischem Ausmaß. Laut Bloombergs Billionaires Index könnte sein Anteil bei einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar mehr als 625 Milliarden US-Dollar wert sein. Sein Gesamtvermögen würde auf rund 952 Milliarden US-Dollar steigen. Bloomberg bezeichnet den Börsengang daher als potenziellen "zweiten Weg", wie Musk der erste Billionär der Welt werden könnte – zusätzlich zu seinem neuen, rekordgroßen Vergütungspaket bei Tesla.

    SpaceX wächst rasant: Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 15,5 Milliarden US-Dollar, dominiert den globalen Markt für Orbitalstarts und plant ein Milliardenprogramm zur Mitarbeiterliquidität über Zweitmarktverkäufe. Ein Deal über rund zwei Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung oberhalb von 800 Milliarden US-Dollar befindet sich laut Bloomberg bereits in Vorbereitung.

    Ob der IPO 2026 oder 2027 kommt, hängt vom Marktumfeld ab. Klar ist jedoch: Der Schritt würde SpaceX zum wertvollsten neu gelisteten Unternehmen seit Saudi Aramco machen – und hätte die Kraft, Musks Rolle in Technologie, Raumfahrt und Kapitalmärkten neu zu definieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Größter Börsengang seit Aramco Musk will Tesla-Aktionären Zugang zum Billionen-IPO von SpaceX ermöglichen SpaceX wächst schneller als jede Tech-Firma ihrer Zeit. Analysten sehen beim möglichen IPO Bewertungen jenseits der Billionenmarke. Das könnte einer der größten Runs der Dekade werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     