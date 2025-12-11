Musk will Tesla-Aktionären Zugang zum Billionen-IPO von SpaceX ermöglichen

Laut mehreren Medien könnte der IPO bereits im Sommer 2026 erfolgen. SpaceX strebt dafür Berichten zufolge eine Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar an, möglicherweise bis zu 1,5 Billionen. Treiber sind das rapide wachsende Satelliteninternet Starlink und Fortschritte bei der Schwerlastrakete Starship. Anfang der Woche hatte Musk jedoch Spekulationen zurückgewiesen, wonach SpaceX 800 Milliarden US-Dollar frisches Kapital aufnehmen wolle: "SpaceX hat seit vielen Jahren einen positiven Cashflow und führt zweimal jährlich regelmäßige Aktienrückkäufe durch." Die steigende Bewertung sei eine Folge technologischer Fortschritte und neuer globaler Frequenzrechte.

Elon Musk hat erstmals offen bestätigt, dass SpaceX einen Börsengang plant. Auf einen X-Beitrag des Journalisten Eric Berger reagierte er mit den Worten: "Wie immer hat Eric Recht" und bestätigte damit Berichte, wonach SpaceX einen IPO ins Auge fasst. Berger geht davon aus, dass ein Börsengang mehr als 30 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, die Musk für Projekte wie weltraumgestützte Rechenzentren oder Mondfabriken benötigt.

Musk betonte außerdem, er suche aktiv nach einem Weg, "wie Tesla-Aktionäre an SpaceX beteiligt werden können". Eine Börsennotierung sei dabei trotz Nachteilen ein potenzieller Schritt. Investorin Cathie Wood sieht den Unternehmenswert bis 2030 sogar bei 2,5 Billionen US-Dollar.

Für Investoren wie Alphabet wären das historische Gewinne. Google investierte 2015 rund eine Milliarde US-Dollar in SpaceX und meldete zuletzt nicht realisierte Gewinne von etwa acht Milliarden US-Dollar aus dieser Beteiligung. Für Musk selbst wäre ein IPO ein Vermögenssprung von historischem Ausmaß. Laut Bloombergs Billionaires Index könnte sein Anteil bei einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar mehr als 625 Milliarden US-Dollar wert sein. Sein Gesamtvermögen würde auf rund 952 Milliarden US-Dollar steigen. Bloomberg bezeichnet den Börsengang daher als potenziellen "zweiten Weg", wie Musk der erste Billionär der Welt werden könnte – zusätzlich zu seinem neuen, rekordgroßen Vergütungspaket bei Tesla.

SpaceX wächst rasant: Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 15,5 Milliarden US-Dollar, dominiert den globalen Markt für Orbitalstarts und plant ein Milliardenprogramm zur Mitarbeiterliquidität über Zweitmarktverkäufe. Ein Deal über rund zwei Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung oberhalb von 800 Milliarden US-Dollar befindet sich laut Bloomberg bereits in Vorbereitung.

Ob der IPO 2026 oder 2027 kommt, hängt vom Marktumfeld ab. Klar ist jedoch: Der Schritt würde SpaceX zum wertvollsten neu gelisteten Unternehmen seit Saudi Aramco machen – und hätte die Kraft, Musks Rolle in Technologie, Raumfahrt und Kapitalmärkten neu zu definieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



