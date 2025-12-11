    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    Schneider Electric will mittelfristig Margen deutlich steigern - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienrückkaufprogramm von 2,5-3,5 Mrd. Euro bis 2030
    • Ziel: 2,5 Prozentpunkte höhere Ebita-Marge bis 2030
    • Geplantes Umsatzwachstum: 7-10% jährlich bis 2030
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Konzern Schneider Electric legt ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 auf. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. Schneider Electric wolle "die Chancen der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung jetzt und in Zukunft nutzen", sagte Konzernchef Olivier Blum im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Donnerstag. Die Aktie notierte zuletzt 3,3 Prozent im Plus.

    Der Konzern erwartet bis 2030 einen Anstieg der bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um insgesamt 2,5 Prozentpunkte. Das ist deutlich ehrgeiziger als bei der vorangegangenen Mittelfristplanung, welche eine Margen-Verbesserung von 0,5 Prozentpunkte bis 2027 vorsah.

    Das bereits zuvor ausgegebene Ziel eines durchschnittlichen organischen Umsatzwachstums von jährlich 7 bis 10 Prozent wurde bis zum Jahr 2030 verlängert. Zugleich will Schneider sich von Unternehmensteilen trennen, Vermögenswerte in Höhe von 1,0 bis zu 1,5 Milliarden Euro sollen verkauft werden. Dabei strebt das Management eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 15 bis 20 Prozent an.

    Schneider Electric, das in Teilen mit Siemens und dem Energietechnikkonzern Siemens Energy konkurriert, liefert unter anderem die für den Betrieb von Rechenzentren notwendige Ausrüstung. Zuletzt hatte der Konzern im dritten Quartal dank der wachsenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz und Netzinfrastruktur die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertreffen können./err/tav/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 240,8 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 98,51 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -31,12 %/+29,66 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
