    Softing 2026: Erholung in Kernmärkten & starke Ergebnissteigerung erwartet

    Softing stellt die Weichen für 2026: Nach schwierigen Jahren peilt der Technologiekonzern wieder Wachstum, höhere Margen und ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis an.

    • Softing AG erwartet für 2026 eine Erholung in den Kernmärkten und eine signifikante Steigerung des operativen Ergebnisses.
    • Das Segment Industrial zeigt ein verbessertes Marktumfeld mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 15% und einer überproportionalen EBIT-Steigerung.
    • Im Segment Automotive wird ein Shift von Hardware- zu Softwarelizenzen erwartet, was die Margenqualität trotz leicht rückläufigem Umsatz verbessern soll.
    • Das Segment IT Networks hat erfolgreich das Produkt „WireXpert MP“ eingeführt und plant für 2026 eine Ergebnisverbesserung durch Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen.
    • Softing prognostiziert für 2026 einen Umsatz zwischen 85 und 90 Millionen EUR sowie ein operatives EBIT von etwa 3,5 bis 4,5 Millionen EUR.
    • Die Softing AG ist eine weltweit agierende Management-Holding, die in den Bereichen Automotive Electronics, industrielle Automatisierung und IT Networks tätig ist.


