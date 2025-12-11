Softing 2026: Erholung in Kernmärkten & starke Ergebnissteigerung erwartet
Softing stellt die Weichen für 2026: Nach schwierigen Jahren peilt der Technologiekonzern wieder Wachstum, höhere Margen und ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis an.
Foto: adobe.stock.com
- Softing AG erwartet für 2026 eine Erholung in den Kernmärkten und eine signifikante Steigerung des operativen Ergebnisses.
- Das Segment Industrial zeigt ein verbessertes Marktumfeld mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 15% und einer überproportionalen EBIT-Steigerung.
- Im Segment Automotive wird ein Shift von Hardware- zu Softwarelizenzen erwartet, was die Margenqualität trotz leicht rückläufigem Umsatz verbessern soll.
- Das Segment IT Networks hat erfolgreich das Produkt „WireXpert MP“ eingeführt und plant für 2026 eine Ergebnisverbesserung durch Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen.
- Softing prognostiziert für 2026 einen Umsatz zwischen 85 und 90 Millionen EUR sowie ein operatives EBIT von etwa 3,5 bis 4,5 Millionen EUR.
- Die Softing AG ist eine weltweit agierende Management-Holding, die in den Bereichen Automotive Electronics, industrielle Automatisierung und IT Networks tätig ist.
