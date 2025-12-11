Insolvenz: Bundesamt beantragt Verfahren gegen ZhongDe Waste Technology AG
Die ZhongDe Waste Technology AG steht vor einer ungewissen Zukunft: Ein Insolvenzantrag liegt vor, Verhandlungen laufen, das Gericht hat noch nicht entschieden.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.
- Das Unternehmen hatte einen Vorschlag für einen Ratenzahlungsplan über 11.820.927,04 EUR abgelehnt bekommen.
- Eine endgültige Entscheidung des Gerichts über die Insolvenz steht noch aus, was negative Auswirkungen auf das Geschäft haben könnte.
- Das Unternehmen bemüht sich, durch Verhandlungen oder rechtliche Mittel negative Folgen zu vermeiden.
- Der Aufsichtsrat, Vorstand und die Führungskräfte sind verpflichtet, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Interessen der Aktionäre zu schützen.
- Die ZhongDe Waste Technology AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (General Standard) gelistet.
