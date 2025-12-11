    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZhongDe Waste Technology AktievorwärtsNachrichten zu ZhongDe Waste Technology
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insolvenz: Bundesamt beantragt Verfahren gegen ZhongDe Waste Technology AG

    Die ZhongDe Waste Technology AG steht vor einer ungewissen Zukunft: Ein Insolvenzantrag liegt vor, Verhandlungen laufen, das Gericht hat noch nicht entschieden.

    Insolvenz: Bundesamt beantragt Verfahren gegen ZhongDe Waste Technology AG
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.
    • Das Unternehmen hatte einen Vorschlag für einen Ratenzahlungsplan über 11.820.927,04 EUR abgelehnt bekommen.
    • Eine endgültige Entscheidung des Gerichts über die Insolvenz steht noch aus, was negative Auswirkungen auf das Geschäft haben könnte.
    • Das Unternehmen bemüht sich, durch Verhandlungen oder rechtliche Mittel negative Folgen zu vermeiden.
    • Der Aufsichtsrat, Vorstand und die Führungskräfte sind verpflichtet, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Interessen der Aktionäre zu schützen.
    • Die ZhongDe Waste Technology AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (General Standard) gelistet.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Insolvenz: Bundesamt beantragt Verfahren gegen ZhongDe Waste Technology AG Die ZhongDe Waste Technology AG steht vor einer ungewissen Zukunft: Ein Insolvenzantrag liegt vor, Verhandlungen laufen, das Gericht hat noch nicht entschieden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     