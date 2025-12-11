    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'

    • JPMorgan senkt Oracle-Kursziel auf 230 US-Dollar.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral", Geschäft durchwachsen.
    • Cloud-Abos und langfristige Ziele zeigen positive Trends.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST

    ISIN:US68389X1054WKN:871460

     

    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 230 US-Dollar

