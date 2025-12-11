JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'

Leute, Leute, mit Ein- bis Dreiwortsätzen kann man eigentlich nicht eine Aktie wie Oracle beschreiben:

Oracle ist für mich einer der ganz großen KI-Gewinner! Und selbst, wenn KI eine Blase ist, dann verdient Oracle auch ohne diese KI noch sein Geld- und zwar mit soliden Wachstumsraten, jedes Jahr!

Oracle besitzt nun einmal riesige Datenbanken und ein enormes Cashpolster aus den vergangenen Jahrzehnten. Das ist nicht nur ein Wachstumswert, sondern gleichzeitig wie eine Bank. Absolut vergleichbar mit Microsoft, was die Konstanz der Zahlen an begeht und absolut vergleichbar mit MS, was den Burggraben an begeht.

MS habe ich leider nur sehr kurze Zeit gehabt, Oracle seit ca. 25 Jahren: Allein, weil die Kursgewinne fü mich noch steuerfrei sind, behalte ich diesen Wert:

Ich halte diese Aktie seit den 90ern, glaube, ich bin mir sicher, dass ich die noch mit DM bezahlt habe. Ich bin - ohne Dividenden, die allerdings nicht sehr üppig ausfallen- 2.000% im Plus- absoluter Spitzenwert in meinem Depot.

Ich werde die Aktie weiter halten, in 14 Jahren gehe ich in Pension, dann haue ich das Geld auf den Kopf.







