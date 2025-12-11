ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Oracle-Kursziel auf 230 US-Dollar.
- Einstufung bleibt bei "Neutral", Geschäft durchwachsen.
- Cloud-Abos und langfristige Ziele zeigen positive Trends.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,67 % und einem Kurs von 169,0 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 480,42 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,03 %/+136,57 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 230 US-Dollar
https://www.nasdaq.com/press-release/oracle-announces-fiscal-year-2026-second-quarter-financial-results-2025-12-10
Was mir im langfristigen Kontext schon länger vorschwebt, ist folgender psychologischer Gedanke:
- Larry Ellision - Unternehmensgründer und Hauptaktionär - war vor dem KI aufkommen von bereits Milliardär.
- Er hatte damals schon ein Vermögen das bis zu den UrUrUr..- Enkeln Milliarden sicherstellt.
- Er war bereits vor der KI Transformation schon knapp 80 Jahre alt. Ältere Personen sind in der Regel vorsichtiger was Risiken betrifft.
Leute, Leute, mit Ein- bis Dreiwortsätzen kann man eigentlich nicht eine Aktie wie Oracle beschreiben: