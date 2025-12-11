    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Neuer Plan

    1045 Aufrufe 1045 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse plant gewaltigen Aktienrückkauf

    Der Börsenbetreiber Deutsche Börse kündigte am Dienstag an, künftig regelmäßig Aktien zurückzukaufen und weiterhin aktiv nach Fusionen und Übernahmen zu suchen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse startet Aktienrückkaufprogramm 2026.
    • CEO Leithner präsentiert neue Strategie für 3 Jahre.
    • Analysten sehen Kurssteigerungspotenzial von 25-27%.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Neuer Plan - Deutsche Börse plant gewaltigen Aktienrückkauf
    Foto: Bastian - Caro / Bastian

    Das sei Teil der Strategie für die kommenden drei Jahre. Das Rückkauf-Programm ist der erste unter der Führung von CEO Stephan Leithner, der Anfang dieses Jahres die Leitung übernommen hat und am Mittwoch den Investoren vorgestellt wurde.

    Die Deutsche Börse erklärte, 2026 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro zu starten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG!
    Long
    200,71€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    228,87€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen hat im Jahr 2025 bereits rund 500 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückgekauft – so viel wie seit 2005 nicht mehr in einem einzelnen Jahr. Zwischendurch gab es immer wieder längere Phasen ohne Rückkäufe.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Organisches Wachstum hat weiterhin die höchste Priorität bei der Kapitalallokation, während M&A-Aktivitäten fortgesetzt werden sollen, sofern sie strategisch und finanziell attraktiv sind und das organische Wachstum ergänzen", erklärte die Deutsche Börse.

    Das Unternehmen strebt für 2028 Nettoerlöse von 6,5 Milliarden Euro (ohne Treasury-Ergebnis) an, verglichen mit geschätzten 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2025.

    Deutsche Boerse

    -2,45 %
    -3,85 %
    +2,72 %
    -11,16 %
    -3,15 %
    +27,22 %
    +56,59 %
    +178,68 %
    +1.049,75 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    Die Analysten sind positiv gestimmt: Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse am Mittwoch auf Overweight mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. JPMorgans Kursziel impliziert eine Upside von rund 27 Prozent.

    Bildvorschau

    Auch die Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf Overweight belassen. Zum derzeitigen Kurs bedeutet dies ein Kurspotential von rund 25 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 214,7EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 225,02, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Plan Deutsche Börse plant gewaltigen Aktienrückkauf Der Börsenbetreiber Deutsche Börse kündigte am Dienstag an, künftig regelmäßig Aktien zurückzukaufen und weiterhin aktiv nach Fusionen und Übernahmen zu suchen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     