Deutsche Börse plant gewaltigen Aktienrückkauf

Die Deutsche Börse erklärte, 2026 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro zu starten.

Das sei Teil der Strategie für die kommenden drei Jahre. Das Rückkauf-Programm ist der erste unter der Führung von CEO Stephan Leithner, der Anfang dieses Jahres die Leitung übernommen hat und am Mittwoch den Investoren vorgestellt wurde.

Das Unternehmen hat im Jahr 2025 bereits rund 500 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückgekauft – so viel wie seit 2005 nicht mehr in einem einzelnen Jahr. Zwischendurch gab es immer wieder längere Phasen ohne Rückkäufe.

"Organisches Wachstum hat weiterhin die höchste Priorität bei der Kapitalallokation, während M&A-Aktivitäten fortgesetzt werden sollen, sofern sie strategisch und finanziell attraktiv sind und das organische Wachstum ergänzen", erklärte die Deutsche Börse.

Das Unternehmen strebt für 2028 Nettoerlöse von 6,5 Milliarden Euro (ohne Treasury-Ergebnis) an, verglichen mit geschätzten 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2025.

Die Analysten sind positiv gestimmt: Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse am Mittwoch auf Overweight mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. JPMorgans Kursziel impliziert eine Upside von rund 27 Prozent.

Auch die Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf Overweight belassen. Zum derzeitigen Kurs bedeutet dies ein Kurspotential von rund 25 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 214,7EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

