    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ifo senkt Wachstumsprognosen

    2197 Aufrufe 2197 1 Kommentar 1 Kommentar

    Deutschland am Abgrund? So schlimm steht es wirklich um den kranken Mann Europas

    Deutschlands Wirtschaft steckt weiter in der Krise. Nun hat auch noch das renommierte Ifo-Institut seine Wachstumsprognosen für 2025, 2026 und 2027 nach unten korrigiert. So schlimm steht es um den kranken Mann Europas.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ifo-Institut senkt Wachstumsprognosen für Deutschland.
    • 2026 nur 0,8% Wachstum, 2025 sogar nur 0,1%.
    • Dringende Reformen nötig, um Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    ifo senkt Wachstumsprognosen - Deutschland am Abgrund? So schlimm steht es wirklich um den kranken Mann Europas
    Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Das ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft drastisch nach unten korrigiert. Für das Jahr 2026 erwarten die Experten nun nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent, also 0,5 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprognose. Dies ist ein weiteres Alarmsignal für die ohnehin fragile Wirtschaftslage in Deutschland.

    Doch auch die Prognose für das laufende Jahr hat das ifo-Institut leicht nach unten korrigiert. Für 2025 wird nun nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im Vergleich zur Herbstprognose entspricht dies einer Reduzierung um 0,1 Prozentpunkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.732,12€
    Basispreis
    15,79
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.560,00€
    Basispreis
    16,52
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Selbst für 2027 fällt die neue Prognose eher gedämpft aus. Hier rechnen die Experten mit einem Wachstum von lediglich 1,1 Prozent, was einer Korrektur um 0,5 Prozentpunkte nach unten entspricht.

    ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser erklärte, dass die deutsche Wirtschaft an Dynamik verliere. Die Maßnahmen der Bundesregierung mögen kurzfristig hilfreich sein, "aber sie reichen nicht aus, um langfristig die Produktionskapazitäten der deutschen Wirtschaft auszubauen".

    Die wirtschaftlichen Probleme gehen jedoch noch tiefer: Auch das Produktionspotenzial Deutschlands wird stark nach unten korrigiert. Für 2027 wird es voraussichtlich 0,7 Prozentpunkte geringer ausfallen als in der Herbstprognose erwartet. "Die deutsche Wirtschaft verliert an Dynamik, weil das Arbeitskräftepotenzial, die Unternehmensinvestitionen und das Produktivitätswachstum zurückgehen", warnt Wollmershäuser.

    Er fordert dringend strukturelle Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten:"Ohne strukturelle Reformen droht eine weitere Erosion des Wirtschaftsstandorts. Es sind Maßnahmen erforderlich, die das Arbeitsangebot über zusätzliche Anreize zur Ausweitung der Arbeitszeit oder der Teilhabe am Arbeitsmarkt stärken beziehungsweise die Produktivität über eine durchgreifende Digitalisierung und Vereinfachung des Staatswesens steigern."

    Ein weiterer Bremsklotz sei die veraltete Infrastruktur und die ausufernde Bürokratie. "Zusätzlich werden Unternehmen und Neugründungen im Besonderen durch bürokratische Hürden und eine veraltete Infrastruktur behindert", so Wollmershäuser. 

    Trump-Zölle belasten zusätzlich

    Die US-Zölle belasten die deutsche Exportwirtschaft zusätzlich. Das ifo-Institut erwartet, dass sie das Wachstum in den Jahren 2025 und 2026 um 0,3 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte dämpfen werden. "Die Unsicherheit durch die Zölle bleibt hoch, auch wenn die akuten Konflikte zwischen den USA und der EU entschärft wurden", sagt Wollmershäuser.

    Im Vergleich zur Weltwirtschaft, die in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2,5 Prozent pro Jahr rechnen kann, wird die deutsche Industrie zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ein bitterer Rückschlag für das größte Industrieland der EU.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ifo senkt Wachstumsprognosen Deutschland am Abgrund? So schlimm steht es wirklich um den kranken Mann Europas Deutschlands Wirtschaft steckt weiter in der Krise. Nun hat auch noch das renommierte Ifo-Institut seine Wachstumsprognosen für 2025, 2026 und 2027 nach unten korrigiert. So schlimm steht es um den kranken Mann Europas.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     