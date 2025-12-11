Fraport erholt nach positiven November-Verkehrszahlen

Nun reagierten die Anleger positiv auf die Verkehrszahlen vom November. Sie zeigen laut dem DZ-Bank-Experten Dirk Schlamp eine positive Entwicklung. "Der Konzern ist aus unserer Sicht weiterhin klar auf Kurs, die Jahresziele für 2025 zu erreichen", schrieb er./ag/mis

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 69,75 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+18,23 % bedeutet.