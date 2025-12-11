AKTIE IM FOKUS
Fraport erholt nach positiven November-Verkehrszahlen
- Fraport-Aktien erholen sich um 2,3 Prozent auf 69,85 Euro.
- Vortageseinbruch durch negative Analystenmeinungen ausgelöst.
- Verkehrszahlen zeigen positive Entwicklung für Fraport.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Verkehrszahlen etwas von ihrem Vortageseinbruch erholt. Die Papiere der Frankfurter legten um 2,3 Prozent zu 69,85 Euro, nachdem sie tags zuvor ihre 200-Tage-Linien nur mit Mühe noch verteidigt hatten.
Zwischenzeitlich waren sie auf dem tiefsten Niveau seit August gehandelt worden. Auslöser waren die gestrichene Empfehlung von Exane BNP Paribas, aber vor allem eine negative Reaktion des Goldman-Sachs-Experten Patrick Creuset auf eine Roadshow mit Fraport und die dort gesendeten ambitionierten Investitionssignale.
Nun reagierten die Anleger positiv auf die Verkehrszahlen vom November. Sie zeigen laut dem DZ-Bank-Experten Dirk Schlamp eine positive Entwicklung. "Der Konzern ist aus unserer Sicht weiterhin klar auf Kurs, die Jahresziele für 2025 zu erreichen", schrieb er./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 69,75 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+18,23 % bedeutet.
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR:
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
