UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies beantwortete am Mittwochabend die Frage, warum eine hohe Numerische Apertur - ein Maß für die Fähigkeit eines optischen Systems, Licht zu sammeln und zu fokussieren - das operative Geschäft des Herstellers von Lithografiesystemen für die Chipbranche stützen dürfte. Systeme mit hoher NA dürften bis Ende der Dekade bis 20 Prozent des entsprechenden Absatzes der Niederländer ausmachen. Bouvignies rechnet vor allem mit positiven Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 940,8EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1030
Kursziel alt: 1030
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
