    IWH rechnet mit leichter Wirtschaftsbelebung

    HALLE (dpa-AFX) - Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnet für das kommende Jahr mit einer leichten Belebung der Konjunktur in Deutschland. Zwar sei zum Jahresende weiterhin unklar, ob sich die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs befinde, teilte das IWH mit. Aufgrund finanzpolitischer Impulse und gestiegener Realeinkommen sei aber eine leichte Belebung zu erwarten.

    Das IWH geht in seiner Konjunkturprognose von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent aus. Das Münchner Ifo-Institut ist pessimistischer; es senkte seine Prognose für 2026 um einen halben Prozentpunkt auf 0,8 Prozent. Für das laufende Jahr gibt das IWH ein Wachstum von 0,2 Prozent an, nachdem die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,5 Prozent geschrumpft war.

    "Was die deutsche Konjunktur aber vor allem beleben dürfte, sind die zusätzlichen öffentlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung", sagte der Vize-Präsident des IWH, Oliver Holtemöller. Daneben stütze sich die konjunkturelle Erholung auch auf wieder etwas steigende Exporte. Die internationale Konjunktur scheine am Ende des Jahres 2025 weiter robust. Angesichts der amerikanischen Zollpolitik sei insbesondere die Stärke des Welthandels bemerkenswert.

    Gefahr durch mögliche KI-Blase?

    Eine Gefahr sehen die Forscher beim Boom um die wirtschaftliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Zwar bestehe hier auch eine Chance, aber die Finanzierung der KI-Investitionen erfolge zunehmend über weniger transparente Instrumente, wovon Gefahren für die Stabilität der Finanzmärkte ausgehen könnten.

    Für Ostdeutschland rechnet das IWH demografisch bedingt 2026 mit einem etwas niedrigeren Wachstum von 0,8 Prozent./sus/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
