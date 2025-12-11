    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel...

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn der Austro-Versicherungen steigt um 67%
    • Prämienvolumen wächst um 5,1% auf 18,8 Mrd.
    • Solvabilitätsgrad erhöht sich auf 271% im Median.
    APA ots news
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr

    Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd.

    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in den ersten
    drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten bis 30. September 2025 um 67% auf 1,91 Milliarden, getrieben hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und
    Unfallversicherung .

    Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf 18,8 Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs. In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und
    Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%, verglichen mit 264% zur Jahresmitte.

    Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- Website unter
    https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0080 2025-12-11/11:15






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel... APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd. Wien (APA-ots) - Die österreichischen …
