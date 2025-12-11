Nordex kratzen am Zwischenhoch vor zehn Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex haben sich Donnerstag mit 29,60 Euro dem Zwischenhoch von Dezember 2015 bis auf wenige Cent genähert. Weiteren Auftrieb gab den Papieren des Herstellers von Windkraftanlagen eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 32 Euro.

Die Experten hoben nach Auswertung der Quartalszahlen, jüngster Branchensignale und Gesprächen mit dem Management ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 deutlich an. Vor allem mit der Prognose für das operative Ergebnis liegen sie jetzt nach eigenen Angaben klar über dem Konsens. Sie rechnen zudem mit einem starken vierten Quartal. Dies dürfte die Basis legen für höhere Ziele und die Zahlung einer Dividende.