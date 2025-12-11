    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex kratzen am Zwischenhoch vor zehn Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien erreichen 29,60 Euro, nah am Hoch.
    • Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux, Kursziel 32 Euro.
    • Positive Branchensignale deuten auf starkes Q4 hin.
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex haben sich Donnerstag mit 29,60 Euro dem Zwischenhoch von Dezember 2015 bis auf wenige Cent genähert. Weiteren Auftrieb gab den Papieren des Herstellers von Windkraftanlagen eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 32 Euro.

    Die Experten hoben nach Auswertung der Quartalszahlen, jüngster Branchensignale und Gesprächen mit dem Management ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 deutlich an. Vor allem mit der Prognose für das operative Ergebnis liegen sie jetzt nach eigenen Angaben klar über dem Konsens. Sie rechnen zudem mit einem starken vierten Quartal. Dies dürfte die Basis legen für höhere Ziele und die Zahlung einer Dividende.

    Zuletzt hatte es ohnehin positive Impulse für die Branchenstimmung gegeben - vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova und der von einem US-Gericht gekippten Blockade von Windkraftprojekten durch den Präsidenten./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 29,20 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +11,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,89 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -24,40 %/+6,53 % bedeutet.




