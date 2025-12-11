RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mark Fielding wertete die mittelfristigen Finanzziele, die angekündigten Aktienrückkäufe und das Kapitalrenditeziel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion positiv./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 241,4EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



