RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mark Fielding wertete die mittelfristigen Finanzziele, die angekündigten Aktienrückkäufe und das Kapitalrenditeziel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion positiv./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 241,4EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte