WARBURG RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe den Verkauf seiner Russland-Sparte in das kommende Jahr verschoben, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe wegen der soliden Entwicklung des Geschäfts insgesamt ein Kauf. Das neue Kursziel resultiere aus den höheren Bewertungskennziffern der Wettbewerber./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

