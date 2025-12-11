WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des Downia Fonds sei zu begrüßen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienunternehmens bleibe ein Kauf./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 8,37EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,20

Kursziel alt: 12,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

