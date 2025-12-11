UST erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Italdesign

Audi CTO Geoffrey Bouquot : „UST ist der ideale Partner, um das solide Fundament von Italdesign zu stärken und gleichzeitig neue Marktchancen zu eröffnen"

: „UST ist der ideale Partner, um das solide Fundament von Italdesign zu stärken und gleichzeitig neue Marktchancen zu eröffnen" Automobili Lamborghini S.p.A. behält eine Beteiligung an Italdesign Giugiaro S.p.A.

UST und Italdesign werden zusammenarbeiten, um ihre sich ergänzenden Kompetenzen für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu kombinieren

BERLIN, INGOLSTADT, Deutschland, und MONCALIERI, Italien, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Audi Konzern geht eine strategische Partnerschaft mit UST ein, einem globalen Transformationsunternehmen, das sich auf KI-gestützte Technologie, Design und Engineering spezialisiert hat. UST, mit Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien (USA), hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Italdesign unterzeichnet. Die derzeitige Muttergesellschaft von Italdesign, Lamborghini, ist Teil des Audi-Konzerns und wird eine bedeutende Beteiligung behalten. Damit bleibt Audi langfristig ein strategischer Partner von Italdesign und ein wichtiger Kunde des Unternehmens.

Durch die mehrheitliche Übernahme von Italdesign durch UST entsteht eine starke Partnerschaft, die das Know-how von UST in den Bereichen Automobiltechnik, künstliche Intelligenz, softwaredefinierte Fahrzeugentwicklung und digitales Ökosystemdesign mit dem fundierten Wissen von Italdesign in den Bereichen Fahrzeug- und Produktdesign, Engineering, Prototyping, Kleinserienfertigung und Automobilelektronik verbindet. Gemeinsam werden die Unternehmen in der Lage sein, ein umfassendes und integriertes Angebot an Dienstleistungen anzubieten - von der frühen Konzeption und dem Design über die Hard- und Softwareentwicklung bis hin zu Produktionssystemen. Diese kombinierte Fähigkeit soll die Entwicklung vollständig moderner, digitaler Fahrzeuge unterstützen.

Darüber hinaus beabsichtigen UST und Italdesign, diesen integrierten Ansatz auf eine globale Ebene auszuweiten. UST wird es Italdesign ermöglichen, seine internationale Präsenz in über 30 Ländern auszubauen. Als neuer Mehrheitseigentümer wird UST die operative Verantwortung übernehmen und dabei das italienische Erbe, die Designkultur und das Talent der Mitarbeiter von Italdesign in Ehren halten und weiter ausbauen.

Audi bleibt ein wichtiger langfristiger Partner von Italdesign, der Kontinuität und eine kontinuierliche Zusammenarbeit in den Bereichen sicherstellt, die den Ruf von Italdesign seit mehr als fünf Jahrzehnten geprägt haben. Italdesign ist seit 2010 Teil des Volkswagen Konzerns. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. UST und der Audi-Konzern haben weder den Investitionswert noch andere Vertragsdetails bekannt gegeben.