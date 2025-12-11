    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Analysten für Chemiewerte skeptisch für 2026 - Aktien erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Chemiesektor 2026: Trübes Bild trotz leichter Gewinne.
    • BASF als Favorit, Lanxess und Evonik stark im Minus.
    • Defensive Strategie empfohlen, Fuchs SE als Top Pick.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Experten malen für den Chemiesektor nach einer schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr auch für 2026 ein trübes Bild. Diversifizierte Unternehmen stünden vor strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen, hieß es am Donnerstag von der Citigroup. Diese Herausforderungen nannte außerdem das Bankhaus Metzler in seinem Jahresausblick als Grund für eine vorsichtigere Grundhaltung.

    Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals hat 2025 bislang acht Prozent an Wert verloren, was ihn nach dem Mediensektor zum zweitgrößten Branchenverlierer macht in dem ansonsten freundlichen Marktumfeld.

    Immerhin hat der Dax in diesem Jahr mehr als 21 Prozent zugelegt. Viele deutsche Chemiewerte liegen in der Jahresbilanz jedoch im Minus, allen voran Lanxess und Evonik mit Einbußen von bis zu 27 Prozent.

    Vor diesem Hintergrund überraschen leichte Gewinne, die die Branchenwerte am Donnerstag trotz der skeptischen Stimmen erzielten, nicht groß. Relativ gut sieht es bei BASF aus, denn die Aktie der Ludwigshafener legte am Donnerstag um zwei Prozent zu und ist ein "Exot" mit einem Kursplus von fast vier Prozent 2025. Die Citigroup nennt BASF für 2026 als bevorzugten Wert unter den diversifizierten Chemiekonzernen. Dem gegenüber steht aber eine Abstufung durch Metzler - gemeinsam mit Lanxess.

    Metzler-Analyst Thomas Schulte-Vorwick geht in seiner Studie davon aus, dass die schwache zyklische Nachfrage, anhaltende Überkapazitäten in China und die strukturell hohe Kostenbasis in Europa die europäischen Chemieunternehmen auch 2026 vor Probleme stellen werden.

    Derzeit sei unklar, wie der "neue Normalzustand" bei der Profitabilität aussehen werde und so sieht der Experte nur mäßiges Erholungspotenzial. In diesem schwierigen Umfeld bevorzugt er eine defensive Strategie mit den Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs SE als "Top Pick" und einer bestätigten Kaufempfehlung für Symrise , einen Hersteller von Duftstoffen und Aromen.

    Citi-Analyst Sebastian Satz beziffert das Risiko für die Erwartungen an die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) im Sektor im Jahr 2026 auf im Schnitt drei Prozent. Allerdings spiegelten dies die Aktienkurse bereits wider. Satz konzentrierte sich in seiner Studie auf mögliche Überraschungspotenziale einzelner Unternehmen - und erwähnte dabei vor allem BASF. Der neue Verbundstandort in China könnte die Ludwigshafener zum Hauptprofiteur geopolitischer Strategien machen, wozu er auch protektionistische Maßnahmen der EU zählt.

    Attraktive Anlagemöglichkeiten sieht Satz noch in Arkema und Evonik, wenngleich es beiden an kurzfristigen Kurstreibern mangele. Am stärksten rät er von Solvay und Wacker Chemie ab.

    Eine Abstufung auf "Neutral" gab es von dem Citigroup-Fachmann für Clariant , während er Covestro nach Abschluss der Übernahme durch den Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi nun ebenfalls mit "Neutral" bewertet./tih/mis/nas

     

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 43,84 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,09 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,68 %/+21,00 % bedeutet.




    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die belastete Marktlage der BASF-Aktie, fundamentale Bewertung und technische Kursanalysen. Die Branche leidet unter Überkapazitäten und Preisdruck, BASF gilt als profitabel mit solider Eigenkapitalquote, doch die Aussichten für 2026 sind unsicher. Technische Charts deuten auf Kursstützen und mögliche Abwärtsrisiken hin.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
    12 im Artikel enthaltene Werte
