    Bauern mit stagnierenden Gewinnen - Sorge wegen Preisen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Landwirte in Deutschland verbuchen stagnierende Gewinne und sorgen sich wegen sinkender Preise für wichtige Produkte. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024/25 lag das Ergebnis der Unternehmen im Schnitt bei 78.500 Euro, wie der Bauernverband in Berlin mitteilte. Mit einem kleinen Zuwachs von 0,4 Prozent entsprach dies quasi dem Vorjahresniveau.

    Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte in Berlin: "Der Motor stottert weiter." Die Betriebsergebnisse zeigten eine Seitwärtsbewegung und könnten mit der allgemeinen Preissteigerung nicht Schritt halten. "Im Durchschnitt aller Betriebe reicht das Einkommen nicht aus, um Arbeit, Kapital und Boden angemessen zu vergüten." Aktuell verstärkten ein massiver Einbruch der Erzeugerpreise bei pflanzlichen und tierischen Produkten und steigende Lohnkosten den Druck.

    Starke Preissenkungen bei Butter "inakzeptabel"

    Für die weitere Geschäftsentwicklung gebe es "trübe Aussichten", sagte der Bauernpräsident. Mehrere Preissenkungsrunden für Butter bei Discountern und Supermärkten bis auf 99 Cent pro Päckchen kritisierte Rukwied als inakzeptabel. So könne man ein hochwertiges Lebensmittel nicht verramschen. Er appellierte an den Einzelhandel, seiner Verantwortung gerecht zu werden./sam/DP/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
