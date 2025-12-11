BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Gelegenheit geboten, die Wettbewerbsdynamik auf dem US-Markt zu untersuchen, die Strategie von T-Mobile unter dem neuen Chef zu überprüfen, die Trends in Deutschland zu bewerten, die Kapitalallokationsstrategie des Managements zu diskutieren und die Aussichten für das Gesamtgeschäft zu beurteilen, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die USA blieben ein attraktiver Markt./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 23:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 26,71EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Ottavio Adorisio
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
