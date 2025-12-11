    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSemperit Holding AktievorwärtsNachrichten zu Semperit Holding
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Semperit: CIO Gerfried Eder bis 2029 im Amt – Mandatsverlängerung

    Kontinuität an der Spitze: Semperit setzt weiter auf Gerfried Eder und stärkt mit der Verlängerung seines Vorstandsmandats die industrielle Ausrichtung und Innovationskraft des Konzerns.

    Semperit: CIO Gerfried Eder bis 2029 im Amt – Mandatsverlängerung
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat das Vorstandsmandat von Gerfried Eder bis zum 30. Juni 2029 verlängert.
    • Gerfried Eder ist seit 2000 im Unternehmen und seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) tätig.
    • Eder verantwortet die Division Industrial Applications sowie Bereiche wie Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit, Umwelt und Qualität.
    • Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender, lobt Eder als Garant für Spitzenleistungen und betont die Bedeutung seiner Vertragsverlängerung für die Marktposition des Unternehmens.
    • Eder hebt die Wichtigkeit schlanker Prozesse und Innovationskraft hervor, um Wachstumschancen optimal zu nutzen und die Marktposition zu verbessern.
    • Die Semperit AG Holding ist ein international tätiges Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 18.03.2026.

    Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,780EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.


    Semperit Holding

    +0,16 %
    -1,24 %
    -2,15 %
    -0,78 %
    +9,28 %
    -28,05 %
    -49,12 %
    -59,37 %
    -6,55 %
    ISIN:AT0000785555WKN:870378





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Semperit: CIO Gerfried Eder bis 2029 im Amt – Mandatsverlängerung Kontinuität an der Spitze: Semperit setzt weiter auf Gerfried Eder und stärkt mit der Verlängerung seines Vorstandsmandats die industrielle Ausrichtung und Innovationskraft des Konzerns.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     