Semperit: CIO Gerfried Eder bis 2029 im Amt – Mandatsverlängerung
Kontinuität an der Spitze: Semperit setzt weiter auf Gerfried Eder und stärkt mit der Verlängerung seines Vorstandsmandats die industrielle Ausrichtung und Innovationskraft des Konzerns.
- Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat das Vorstandsmandat von Gerfried Eder bis zum 30. Juni 2029 verlängert.
- Gerfried Eder ist seit 2000 im Unternehmen und seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) tätig.
- Eder verantwortet die Division Industrial Applications sowie Bereiche wie Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit, Umwelt und Qualität.
- Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender, lobt Eder als Garant für Spitzenleistungen und betont die Bedeutung seiner Vertragsverlängerung für die Marktposition des Unternehmens.
- Eder hebt die Wichtigkeit schlanker Prozesse und Innovationskraft hervor, um Wachstumschancen optimal zu nutzen und die Marktposition zu verbessern.
- Die Semperit AG Holding ist ein international tätiges Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR.
