UniCredit schreibt Geschichte: Erste tokenisierte Anleihe auf Blockchain!

UniCredit SpA und Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) haben Italiens erste vollständig tokenisierte Minianleihe auf einer öffentlichen Blockchain für E4 Computer Engineering in Übereinstimmung mit dem FinTech-Dekret herausgegeben. Die Anleihe über 5 Millionen Euro, für die SACE (italienisches Kreditversicherungsunternehmen) zu 50 Prozent bürgt, wurde zu gleichen Teilen von UniCredit und CDP unterzeichnet. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren und eine einjährige Vortilgungsfrist. Der Erlös dient der Erweiterung des E4-Hauptsitzes in Rubiera, dem Bau eines neuen Rechenzentrums und der Anschaffung notwendiger Technologien.

Bei dieser Transaktion, die die 250. von UniCredit strukturierte Minianleihe darstellt, wird die Emission und das Management über die BlockInvest-Plattform vollständig digitalisiert. Die Registrierung der Wertpapiere auf der öffentlichen Polygon POS-Blockchain erhöht die Transparenz, beschleunigt die Transaktionen und gewährleistet eine unveränderliche Beglaubigung, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz gesteigert werden.

Das Projekt stellt einen Schritt nach vorn bei der Einführung tokenisierter Vermögenswerte dar. UniCredit und CDP verfolgen das gemeinsame Ziel, den Zugang von KMU (kleinen und mittelständischen Unternehmen) zu Kapital durch modernere und integriertere Instrumente zu verbessern. Die Aktie von Unicredit ist in diesem Jahr über 76 Prozet im Plus. Ein Anteilschein kostet 67,73 Euro. Goldman Sachs hob das Kursziel am 04.12. um über 24 Prozent auf 84,30 Euro an und gab der Aktie ein "Buy"-Rating.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 68,16EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

