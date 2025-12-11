Daimler Truck Holding Aktie weiter aufwärts - +3,94 % - 11.12.2025

Die Daimler Truck Holding Aktie konnte bisher um +3,94 % auf 38,38€ zulegen. Das sind +1,46 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Daimler Truck Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,38€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Daimler Truck Holding Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,71 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um +3,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Daimler Truck Holding einen Rückgang von -0,18 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,15 % 1 Monat +2,81 % 3 Monate -1,71 % 1 Jahr -0,68 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,68 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.