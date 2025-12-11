Thyssenkrupp legt Produktion von Elektrostahl bis Jahresende still - Importdruck
- Thyssenkrupp stoppt Elektrostahlproduktion bis Jahresende.
- Werke in Gelsenkirchen und Isbergues betroffen.
- 1.200 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe.
DUISBURG (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp wird wegen eines hohen Importdrucks und des schwachen Marktumfeldes seine Produktion für Elektrostahl zeitweise stilllegen. Ab Mitte Dezember würden die Werke in Gelsenkirchen und im französischen Isbergues bis zum Jahresende vollständig geschlossen, teilte die Stahl-Sparte am Donnerstag in Duisburg mit. Darüber hinaus werde der Standort Isbergues ab Januar für mindestens vier Monate nur mit 50 Prozent seiner Gesamtkapazität produzieren. Die Elektroband-Tochter von Thyssenkrupp Steel reagiere damit auf massiv gestiegene, niedrigpreisige Importe, insbesondere aus Asien, hieß es.
Diese Entwicklungen haben den Angaben zufolge zu einer "dramatischen Veränderung der Auftragsvolumina und somit zur erheblichen Unterauslastung der europäischen Produktionsanlagen geführt". In der Folge seien "akute Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Betriebs unverzichtbar", so das Unternehmen.
"Kornorientiertes Elektroband ist für die europäische Energieinfrastruktur und die Energiewende unverzichtbar. Wir setzen uns nachdrücklich für die Aufrechterhaltung der Produktion in Europa ein und bemühen uns derzeit um einen wirksamen Marktschutz, um faire Wettbewerbsbedingungen für dieses strategisch wichtige Produkt zu gewährleisten", erklärte die Chefin der Stahlsparte, Marie Jaroni. Dabei gehe es auch um die Sicherung von 1.200 Arbeitsplätze in Gelsenkirchen und Isbergues.
Thyssenkrupp Electrical Steel ist Unternehmensaussagen zufolge einer von zwei verbliebenen europäischen Herstellern von kornorientiertem Elektroband, einem Spezialwerkstoff für die Energiewirtschaft./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 8,864 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,14 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8750EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +12,94 %/-20,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
das ist nunmal börse, die zeiten, wo man noch aktien gekauft hat und gehofft hat, dass das unternehmen gewinne abwirft, dividende zahlt und der kurs langsam aber stetig steigt, sind doch schon lange vorbei. heute zählt doch nur "schnelle gewinne" einzufahren. was will ich mit dividende, dass ist doch nur für "alte säcke". dadurch kommenhalt kurse zustande, die sehr oft weit weg von der realität sind.
Das Thyssenkrupp in einem tiefgreifenden Umbau steckt ist ja allgemein schon bekannt.
Das die Stahlsparte schon seit Jahren das größte Sorgenkind ist auch allgemein bekannt.
Überkapazitäten, niedrige Preise , Billigkonkurrenz ist auch allen schon bekannt.
Das der Umbau kostet, auch das ist allgemein bekannt.
Das der größte Umbau seiner Konzerngeschichte Milliarden Verluste bringen kann sollte auch bekannt sein.
Da eigentlich alles schon bekannt ist und der Konzern den Aktionären und damit seinen allwissenden Investoren erneut eine Dividende zahlen möchte ist es doch sehr erstaunlich was aktuell die Reaktion für derartige Kursstürze ist und auslöst.
Wenn doch alles bekannt ist verwundert es, das auf einmal so viel Unwissenheit die plötzliche Unsicherheit die Investoren irritiert.
Und wenn doch alles schon bekannt ist, verwundert es das es zu solchen exentrischen Kurskapriolen führt.
Es ist Zeit die Bekanntheit von ThyssenKrupp dahingehend zu stärken, indem man in Phasen der Schwäche der Investoren dennoch eine gute Gelegenheit sieht vielleicht zu investieren...denn allen dürfte bekannt sein das Thyssen Krupp Maßnahmen ergriffen hat und den bekannten Problemen rechtzeitig gegensteuert.....das scheint wohl Vielen nicht bekannt...also ich freue mich auf die Dividende...und das zu günstigen Einstiegskursen......
Die roten Zahlen
....ach ja.......die Roten Zahlen......die verwundern mich aktuell nicht so wirklich....waren wohl noch nicht Allen aus der hintersten Ecke bekannt und sind jetzt etwas aufgeschreckt.....kommt davon, wenn man sich für das falsche Invest entschieden hat und fälschlicherweise nicht mit Problemen gerechnet hat...
Zumindest habe ich als Gratifikation von TKMS den Kurssturz unter 60 € auch überlebt und nicht verkauft....... leider muss ich hier bei TK wohl noch etwas lernen... Geduld.....
Jeder wollte jahrelang Maßnahmen seitens ThyssenKrupp sehen und jetzt.....wo sich Thyssenkrupp in seiner Firmengeschichte endlich auf Drängen seiner Investoren bewegt muss man sich nur noch ein Gejammer anhören...was soll ich jetzt denken....ja es stimmt.....
Deutschland schafft sich ab.....Ceconomy, Pro7, Klöckner, Metro..usw.. aktuell immer schneller....und jetzt auch noch Stahl.....Profitsucht....fehlendes Vertrauen in die eigene Industrie und eigene Wirtschaft führt irgendwann zum Black Out...
ich ....ich bleibe weiter in TK investiert.....was mich stürzt ist das fehlende Vertrauen der hiesigen Investoren in die heimische Industrie..und die fehlende Akzeptanz der Shortteilnehmer...ein mögliches Übernahmeangebot erfreut vielleicht die Investoren...aber einen Verlust dieser Größe kann man nicht so einfach ersetzen..also Geduld und nicht unüberlegt handeln....🤗
nucera, etc sind 2 Mrd wert, also mit den anderen Sparten