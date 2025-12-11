BERLIN (dpa-AFX) - Für Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Stärkung der europäischen Säule der Nato in der Außen- und Sicherheitspolitik "absolute Priorität". Zugleich kündigte er als Reaktion auf die neue US-Sicherheitsstrategie an, er wolle ein einiges und starkes Europa mit aller Kraft behaupten, wie der CDU-Chef bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin sagte.

"Das heißt, wo wir jenseits der Rhetorik im eigenen Interesse mit den USA zusammenarbeiten können, werden wir das selbstverständlich weiterführen", sagte Merz. Das gelte insbesondere für die intensive Arbeit an einem möglichen Frieden in der Ukraine und die Zukunft der Nato.