    AKTIEN IM FOKUS

    Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgen

    • Symrise-Aktien fallen auf 65 Euro, Tief seit 2019.
    • 2025 Verlust von 37 Prozent, Dax-Schlusslicht.
    • Givaudan meldet schwächere Marktbedingungen, 22% Minus.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise sind am Donnerstag im Sog einer Kurschwäche des Schweizer Konkurrenten Givaudan mit 65 Euro auf ein neuerliches Tief seit Anfang 2019 gerutscht. 2025 haben die Papiere des Aromenherstellers inzwischen 37 Prozent verloren und sind damit Dax -Schlusslicht.

    Etwas weniger schlecht lief es 2025 bisher für die Aktien des Konkurrenten Givaudan , die mit dem aktuellen Kursrutsch um fast 7 Prozent in Zürich in diesem Jahr 22 Prozent verloren haben.

    Der Schweizer Konkurrent sendete Analysten nun die letzten Signale vor der Bilanzvorlage Ende Januar. Dabei habe das Unternehmen auf schwächere Marktbedingungen für Aromen hingewiesen, hieß es am Markt. Zudem sei die Jahresprognose für den Umsatz nicht explizit bestätigt worden.

    Givaudan-Aktien fielen auf das tiefste Niveau seit gut zwei Jahren zurück./ag/mis

     

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 3.316 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,15 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +5,50 %/+39,14 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
