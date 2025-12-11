GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 260 Franken auf "Sell" belassen. Die Details der Giredestrant-Brustkrebsstudie lidERA seien solide, schrieb James Quigley am Donnerstag. Die Expertin, die die Resultate vorgestellt hat, empfehle das Präparat aber zunächst für Hochrisikopatienten, für die die Standardmedikation nicht infrage komme. Daran könnte sich mit weiteren Daten im Verlauf allerdings noch etwas ändern./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 347,4EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.
