    'Süddeutsche'-Co-Chefredakteur Krach geht

    • Wolfgang Krach verlässt die "Süddeutsche Zeitung".
    • Uneinigkeit über Zusammenarbeit und Weiterentwicklung.
    • Judith Wittwer führt Chefredaktion vorerst allein.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Co-Chefredakteur der "Süddeutschen Zeitung", Wolfgang Krach, verlässt das Haus. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihm und den Gesellschaftern über die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der "SZ" habe Krach angeboten, aus der Redaktion auszuscheiden, wie der Süddeutsche Verlag in München mitteilte.

    "Beide Seiten haben sich einvernehmlich darauf verständigt", hieß es. Der 62-jährige Krach gehört der Chefredaktion seit 18 Jahren an, davon zehn Jahre als Chefredakteur. Er gebe seine Funktion zum Jahreswechsel ab.

    Doppelspitze bleibt vorerst offen

    Die Redaktion wird derzeit von einer Doppelspitze geführt: Judith Wittwer ist seit 2020 gemeinsam mit Krach Chefredakteurin. Sie werde die Geschäfte als Chefredakteurin fortführen - gemeinsam mit Ulrich Schäfer als stellvertretendem Chefredakteur. Ob es zudem eine Nachfolge in einer Doppelspitze wie bisher gibt, wurde zunächst nicht mitgeteilt./fd/DP/nas





    dpa-AFX
