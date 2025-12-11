    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    Dax dreht leicht ins Plus - Hoffnung auf Jahresendrallye lebt noch

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.155 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Merck und Heidelberg Materials, am Ende Symrise, die Deutsche Börse und Eon.

    "Die Marktteilnehmer haben die Flinte noch nicht ins Korn geworfen und zählen weiter auf eine Fortsetzung der Jahresendrallye", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Fokus verschiebe sich aktuell etwas zugunsten der zyklischen Branchen. "So sind am Donnerstag insbesondere die Aktien der Automotiveunternehmen und der Chemietitel gesucht."

    "Vorsichtiger werden die Marktteilnehmer bei den Technologietiteln und den defensiven Branchen", so Lipkow. Somit könnten auch die Versorgeraktien derzeit nicht wirklich überzeugen. "Das Handelsvolumen am Gesamtmarkt bleibt insgesamt ausgedünnt und mahnt zur Vorsicht."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1714 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8537 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,36 US-Dollar; das waren 85 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
