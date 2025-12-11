BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 330 auf 310 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber nicht ausreichen, um die Marktstimmung kurzfristig zu ändern. So habe der Konzern zwar wesentliche Bedenken adressiert, doch gebe es nun neue Variablen, die zunächst neue Herausforderungen bringen könnten. Das gelte etwa neue Finanzierungs- und Entwicklungsoptionen in der Zusammenarbeit mit Kunden, die für mehr Flexibilität oder weniger Schuldenaufnahme sorgten. Allerdings seien die genauen Auswirkungen unklar./rob/edh/mis
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,93 % und einem Kurs von 168,5EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
