    Heute am 11.12.2025: Deutsche Boerse Aktie im Spotlight

    Am 11.12.2025 ist die Deutsche Boerse Aktie, bisher, um -2,95 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Boerse Aktie.

    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

    Deutsche Boerse aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.12.2025

    Die Deutsche Boerse Aktie notiert aktuell bei 213,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,95 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,50  entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Boerse Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 213,60, mit einem Minus von -2,95 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Boerse abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,38 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -2,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,26 % verloren.

    Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,40 %
    1 Monat +5,33 %
    3 Monate -9,38 %
    1 Jahr -1,04 %

    Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,66 Mrd. € wert.

    BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu …

    Deutsche Börse plant gewaltigen Aktienrückkauf


    Der Börsenbetreiber Deutsche Börse kündigte am Dienstag an, künftig regelmäßig Aktien zurückzukaufen und weiterhin aktiv nach Fusionen und Übernahmen zu suchen.

    Börsenstart Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Boerse

    -3,45 %
    -2,40 %
    +5,33 %
    -9,38 %
    -1,04 %
    +29,98 %
    +60,67 %
    +185,79 %
    +1.039,41 %
