    ZTE (H) Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ZTE (H) Aktie bisher Verluste von -10,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ZTE (H) Aktie.

    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    ZTE (H) ist ein globaler Telekommunikationsriese, der durch seine fortschrittlichen 5G-Technologien und umfassende Netzwerklösungen hervorsticht. Mit einem starken Engagement in Forschung und Entwicklung setzt ZTE Maßstäbe in der Branche und behauptet sich erfolgreich gegen Wettbewerber wie Huawei und Nokia.

    ZTE (H) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,09 % verliert die ZTE (H) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der ZTE (H) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,09 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ZTE (H) Verluste von -20,29 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ZTE (H) Aktie damit um -13,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ZTE (H) +11,18 % gewonnen.

    ZTE (H) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,12 %
    1 Monat -11,58 %
    3 Monate -20,29 %
    1 Jahr +32,93 %

    Informationen zur ZTE (H) Aktie

    Es gibt 756 Mio. ZTE (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Electrovaya & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    ZTE (H) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ZTE (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ZTE (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ZTE (H)

    -10,09 %
    -13,12 %
    -11,58 %
    -20,29 %
    +32,93 %
    +40,93 %
    +55,81 %
    +60,46 %
    +323,19 %
    ISIN:CNE1000004Y2WKN:A0M4ZP



