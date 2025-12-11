VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos
- Zwickauer Werk produziert 212.000 Autos 2023.
- Produktion steigt um 4 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Gläserne Manufaktur in Dresden stellt Produktion ein.
ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen -Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.
Produktion in Dresden läuft aus
In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen./hum/DP/men
