    VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwickauer Werk produziert 212.000 Autos 2023.
    • Produktion steigt um 4 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • Gläserne Manufaktur in Dresden stellt Produktion ein.
    VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos
    Foto: Ole Spata - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen -Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.

    Produktion in Dresden läuft aus

    In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen./hum/DP/men

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
