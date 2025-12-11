    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsiShares MSCI China UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu iShares MSCI China UCITS ETF

    Neuer Goldman-Report

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA vs. China: Wer gewinnt das Rennen um die technologische Vorherrschaft?

    Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Vorherrschaft spitzt sich zu: Wer wird in Bereichen wie KI, Halbleitern und seltenen Erden die Nase vorn haben? Die Folgen könnten die Weltwirtschaft umkrempeln.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und China im Wettlauf um technologische Vorherrschaft.
    • USA dominieren Halbleiter, China in praktischen Anwendungen.
    • Seltene Erden: Chinas Kontrolle gefährdet US-Technologie.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Neuer Goldman-Report - USA vs. China: Wer gewinnt das Rennen um die technologische Vorherrschaft?
    Foto:

    Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Überlegenheit ist längst nicht entschieden – im Gegenteil: Beide Nationen setzen alles daran, sich in Schlüsselbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und seltenen Erden durchzusetzen. Ein neuer Report der Investmentbank Goldman Sachs schlüsselt das Duell der beiden Supermächte auf.

    Die Politik beider Länder geht in die Richtung, sich auf eigene, autarke Technologiestapelsysteme zu konzentrieren, wobei die USA in Bereichen wie Halbleiter und AI dominieren, während China in der praktischen Anwendung, der Infrastruktur und der Autarkie führend ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.422,64€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die USA haben in vielen innovativen Technologiebereichen die Nase vorn, insbesondere in den fortschrittlichsten Halbleitertechnologien, KI-Frameworks und Quantencomputing. Doch China holt schnell auf: In praktischen Anwendungen wie der Robotik und der Implementierung von Technologien, etwa im Bereich autonomer Fahrzeuge und unbemannter Taxis, zeigt China bereits heute enorme Fortschritte. Dabei setzt das Land auf massive Investitionen und strategische Programme, um die technologische Abhängigkeit von westlichen Nationen zu reduzieren.

    Die Dominanz von China in der Lieferkette für seltene Erden stellt für die USA ein erhebliches Risiko dar. Ohne Zugang zu diesen Ressourcen könnten die USA langfristig ihre technologische Führungsposition verlieren. Diese Versorgungskrise wird durch Chinas Überproduktion und Exportrestriktionen weiter verschärft. Auf der anderen Seite versuchen die USA, ihre Position durch umfangreiche Investitionen in heimische Technologien und durch politische Anreize zur Reduzierung der Abhängigkeit von China zu sichern.

    Mark Kennedy, Direktor der Wahba Initiative for Strategic Competition, beschreibt die geopolitischen Implikationen dieser Rivalität als tiefgreifend. "Technologie ist nicht nur der Mittelpunkt des US-chinesischen Wettbewerbs, sondern auch ein entscheidender Faktor für die globale Machtordnung", betont er. Die beiden Supermächte streben nicht nur nach wirtschaftlicher Dominanz, sondern auch nach Kontrolle über Datenflüsse und digitale Infrastrukturen, die die Grundlage für die weltweiten technologischen Entwicklungen bilden.

    Die politische Antwort der USA, darunter massive Investitionen in kritische Sektoren wie AI und Halbleiter, wird von China mit einem kohärenten Plan zur Selbstgenügsamkeit und Expansion in Entwicklungsregionen beantwortet. Dies könnte langfristig dazu führen, dass China die Kontrolle über essentielle technologische Märkte im globalen Süden übernimmt und die USA außen vor bleiben.

    Anleger sollten die strategischen Entwicklungen in dieser Technologie-Rivalität im Auge behalten, da sie nicht nur die wirtschaftliche Landschaft beeinflussen, sondern auch Investitionsmöglichkeiten bieten – insbesondere in den Bereichen seltene Erden, Halbleiterproduktion und asiatische Tech-Unternehmen, die von den politischen Strategien beider Länder profitieren könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Goldman-Report USA vs. China: Wer gewinnt das Rennen um die technologische Vorherrschaft? Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Vorherrschaft spitzt sich zu: Wer wird in Bereichen wie KI, Halbleitern und seltenen Erden die Nase vorn haben? Die Folgen könnten die Weltwirtschaft umkrempeln.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     