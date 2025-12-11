USA vs. China: Wer gewinnt das Rennen um die technologische Vorherrschaft?

Die Politik beider Länder geht in die Richtung, sich auf eigene, autarke Technologiestapelsysteme zu konzentrieren, wobei die USA in Bereichen wie Halbleiter und AI dominieren, während China in der praktischen Anwendung, der Infrastruktur und der Autarkie führend ist.

Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Überlegenheit ist längst nicht entschieden – im Gegenteil: Beide Nationen setzen alles daran, sich in Schlüsselbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und seltenen Erden durchzusetzen. Ein neuer Report der Investmentbank Goldman Sachs schlüsselt das Duell der beiden Supermächte auf.

Die USA haben in vielen innovativen Technologiebereichen die Nase vorn, insbesondere in den fortschrittlichsten Halbleitertechnologien, KI-Frameworks und Quantencomputing. Doch China holt schnell auf: In praktischen Anwendungen wie der Robotik und der Implementierung von Technologien, etwa im Bereich autonomer Fahrzeuge und unbemannter Taxis, zeigt China bereits heute enorme Fortschritte. Dabei setzt das Land auf massive Investitionen und strategische Programme, um die technologische Abhängigkeit von westlichen Nationen zu reduzieren.

Die Dominanz von China in der Lieferkette für seltene Erden stellt für die USA ein erhebliches Risiko dar. Ohne Zugang zu diesen Ressourcen könnten die USA langfristig ihre technologische Führungsposition verlieren. Diese Versorgungskrise wird durch Chinas Überproduktion und Exportrestriktionen weiter verschärft. Auf der anderen Seite versuchen die USA, ihre Position durch umfangreiche Investitionen in heimische Technologien und durch politische Anreize zur Reduzierung der Abhängigkeit von China zu sichern.

Mark Kennedy, Direktor der Wahba Initiative for Strategic Competition, beschreibt die geopolitischen Implikationen dieser Rivalität als tiefgreifend. "Technologie ist nicht nur der Mittelpunkt des US-chinesischen Wettbewerbs, sondern auch ein entscheidender Faktor für die globale Machtordnung", betont er. Die beiden Supermächte streben nicht nur nach wirtschaftlicher Dominanz, sondern auch nach Kontrolle über Datenflüsse und digitale Infrastrukturen, die die Grundlage für die weltweiten technologischen Entwicklungen bilden.

Die politische Antwort der USA, darunter massive Investitionen in kritische Sektoren wie AI und Halbleiter, wird von China mit einem kohärenten Plan zur Selbstgenügsamkeit und Expansion in Entwicklungsregionen beantwortet. Dies könnte langfristig dazu führen, dass China die Kontrolle über essentielle technologische Märkte im globalen Süden übernimmt und die USA außen vor bleiben.

Anleger sollten die strategischen Entwicklungen in dieser Technologie-Rivalität im Auge behalten, da sie nicht nur die wirtschaftliche Landschaft beeinflussen, sondern auch Investitionsmöglichkeiten bieten – insbesondere in den Bereichen seltene Erden, Halbleiterproduktion und asiatische Tech-Unternehmen, die von den politischen Strategien beider Länder profitieren könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





