Der dramatische Kurssturz der wertvollsten Aktie Europas

Die Aktien von Novo Nordisk haben in diesem Jahr einen dramatischen Rückgang erlitten, der fast den Hype um die Medikamente zur Gewichtsreduktion vergessen lässt. Das Jahr 2025 war das schlechteste in der Geschichte des Unternehmens.

Der Einbruch ist auf enttäuschende Ergebnisse klinischer Studien, mehrere Gewinnwarnungen und den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit zurückzuführen. Diese Entwicklungen haben die bemerkenswerten Gewinne der vergangenen Jahre, die nach der Zulassung des Medikaments Wegovy im Jahr 2021 erzielt wurden, nahezu zunichte gemacht.

Der Rückgang kommt zu einer Zeit, als Novo Nordisk Anfang des Jahres noch das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas war. Doch mit dem Auslaufen des Hauptpatents für Semaglutid – dem Hauptbestandteil von Wegovy und Ozempic – im Jahr 2032 in den USA machen sich viele Anleger Sorgen um das zukünftige Umsatzwachstum des Unternehmens.

"Wenn ich mir die Situation derzeit anschaue, überzeugt mich die Pipeline des Unternehmens nicht davon, dass diese Situation beherrschbar ist", zitiert Bloomberg Paul Major, Portfoliomanager bei Bellevue Asset Management. Major, der Anfang des Jahres seine Aktienbestände an Novo verkauft hat, befürchtet, dass die Aktie weiter an Wert verlieren könnte, solange keine klaren Wachstumsperspektiven erkennbar sind.

Bullishe Stimmen bei Novo Nordisk setzen jedoch auf die kommenden Zulassungen für eine höher dosierte Version der Wegovy-Spritze sowie eine orale Variante des Medikaments, die das Unternehmen möglicherweise gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly & Co. stärken könnte. Die Zulassung der stärkeren injizierbaren Version von Wegovy in den USA wurde im Rahmen eines Priority Vouchers beantragt, der eine beschleunigte Prüfung ermöglicht.

Die Markteinführung der Pille wird für Anfang des kommenden Jahres erwartet. Sollte die Zulassung und Markteinführung erfolgreich verlaufen, könnten diese Produkte als Katalysatoren für die Erholung des Aktienkurses von Novo dienen, sagte Gregoire Biollaz, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management, der Novo-Aktien in seinem Longevity Fund hält.

Der Erfolg der neuen Versionen von Wegovy wird maßgeblich von der Preisgestaltung und der Verfügbarkeit abhängen. Sollte es Novo gelingen, die Medikamente vor Eli Lilly auf den Markt zu bringen, könnte das Unternehmen einen wichtigen First-Mover-Vorteil erlangen.

Mit der Markteinführung wird auch ein neuer CEO, Mike Doustdar, unter der Leitung des Unternehmensveteranen Lars Rebien Sorensen das Ruder übernehmen. Doustdar erklärte letzten Monat, dass Novo "mehr als genug" Tabletten für die geplante Markteinführung habe und bestätigte, dass Gespräche mit Hims & Hers Health Inc. zur Vermarktung der Adipositas-Tablette über deren Telemedizin-Website laufen.

"Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt und werden diesmal viel besser sein und besser arbeiten", sagte Sebastien Malafosse, Portfoliomanager bei Edmond de Rothschild Asset Management. Malafosse, der weiterhin Novo-Aktien hält, bezeichnete das Unternehmen als "in einer Übergangsphase". Er fügte hinzu:

"Novo ist eindeutig nicht tot."

Für das Jahr 2026 könnte ein entscheidender Wettbewerb zwischen CagriSema von Novo und Zepbound von Eli Lilly entstehen. Analysten von Bloomberg prognostizieren, dass die Umsätze von Novo im Jahr 2026 im Vergleich zu den Boomjahren um 25 bis 30 Prozent zurückgehen könnten. Diese Unsicherheit könnte eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Aktie spielen, so Biollaz von Pictet.

Die Analystengemeinde bleibt jedoch insgesamt bullish: 17 der 33 von Bloomberg erfassten Analysten stuften die Aktie von Novo als "Kauf" ein. Kerry Holford von Berenberg erklärte, dass der Kursrückgang der Aktie möglicherweise übertrieben sei und eine höhere Bewertung gerechtfertigt erscheine. "Auf dem aktuellen Niveau spiegelt der Aktienkurs nur einen begrenzten Pipeline-Wert wider", schrieb Holford.

Aktuell wird die Novo-Aktie mit dem 14-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, was etwa der Hälfte ihrer durchschnittlichen Bewertung der vergangenen fünf Jahre entspricht. Sie ist zudem mehr als 10 Prozent günstiger als der MSCI World Pharmaceuticals Index.

Novo Nordisk ist nicht das einzige europäische Unternehmen im Bereich Adipositas, das in diesem Jahr zu kämpfen hat. Malafosse sieht eine zu einseitige Markteinschätzung:

"Der Markt hat sich für eine Seite entschieden und glaubt, dass nur Lilly vom enormen Wachstum des Marktes profitieren wird, was meiner Meinung nach eine ziemlich extreme Position ist."

Ein neuer Gesetzesentwurf in den USA, der SAFE Drug Act, könnte zudem erhebliche Auswirkungen auf die Produktion von Arzneimitteln wie Semaglutide haben. Der Gesetzentwurf, der noch vom Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet werden muss, würde die Produktion massenhaft hergestellter Arzneimittel, wie sie bei Semaglutide von Novo üblich ist, stark einschränken. Die Auswirkungen dieses Gesetzes auf Novo bleiben jedoch noch unklar.

Die UBS schätzt, dass eine Einschränkung der Verfügbarkeit von Compound-GLP-1-Produkten von Novo ein positiver Faktor für das Unternehmen sein könnte, wartet jedoch noch auf eine endgültige Entscheidung des Gesetzgebers. Obwohl die Verfügbarkeit dieser Produkte ein Problem darstelle, liegt das größere Problem laut der UBS-Analysten in der begrenzten Kostenerstattung und dem Verlust von Marktanteilen an Eli Lilly.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



