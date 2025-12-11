    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Besonders beachtet!

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise Aktie unter Verkaufsdruck - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die Symrise Aktie, bisher, um -2,95 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.

    Besonders beachtet! - Symrise Aktie unter Verkaufsdruck - 11.12.2025
    Foto: Symrise

    Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

    Symrise aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Symrise Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,95 % im Minus. Die Talfahrt der Symrise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 65,19, mit einem Minus von -2,95 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.732,12€
    Basispreis
    15,79
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.560,00€
    Basispreis
    16,65
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Symrise insgesamt ein Minus von -17,14 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Symrise einen Rückgang von -34,52 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

    Symrise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,55 %
    1 Monat -6,72 %
    3 Monate -17,14 %
    1 Jahr -35,01 %

    Informationen zur Symrise Aktie

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,10 Mrd.EUR € wert.

    Dax dreht leicht ins Plus - Hoffnung auf Jahresendrallye lebt noch


    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.155 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

    Dax stabil nach US-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung


    Der Dax hat am Donnerstag seine Anfangsverluste abgeschüttelt. Eine Senkung der Leitzinsen in den USA, der weltgrößten Volkswirtschaft, lieferten dabei etwas Schwung. Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) nach mit Enttäuschung …

    Symrise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Symrise

    -2,59 %
    -2,50 %
    -6,59 %
    -17,07 %
    -34,67 %
    -35,76 %
    -37,15 %
    +9,61 %
    +288,13 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Symrise Aktie unter Verkaufsdruck - 11.12.2025 Am 11.12.2025 ist die Symrise Aktie, bisher, um -2,95 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     