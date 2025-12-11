Symrise Aktie unter Verkaufsdruck - 11.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Symrise Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,95 % im Minus. Die Talfahrt der Symrise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 65,19€, mit einem Minus von -2,95 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Symrise insgesamt ein Minus von -17,14 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Symrise einen Rückgang von -34,52 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Symrise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,55 % 1 Monat -6,72 % 3 Monate -17,14 % 1 Jahr -35,01 %

Informationen zur Symrise Aktie

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,10 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.155 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

Der Dax hat am Donnerstag seine Anfangsverluste abgeschüttelt. Eine Senkung der Leitzinsen in den USA, der weltgrößten Volkswirtschaft, lieferten dabei etwas Schwung. Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) nach mit Enttäuschung …

Symrise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.