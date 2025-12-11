    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYpsomed Holding AktievorwärtsNachrichten zu Ypsomed Holding

    Schott Pharma setzt auf 'intakte Trends' - USA und China im Visier

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma plant Produktionsausbau in Asien, USA.
    • Aktuelle Marktsituation wird als vorübergehend angesehen.
    • Autoinjektoren und mRNA-Medikamente treiben Wachstum.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma erwägt den künftigen Aufbau weiterer Produktionskapazitäten in Asien und den USA. Die aktuelle Schwäche sehen die Mainzer als vorübergehend. "Unsere wichtigsten Treiber sind weiter intakt", sagte Finanzchef Reinhard Mayer am Donnerstag in einem Interview mit den Agenturen dpa und dpa-AFX anlässlich der Vorlage endgültiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25.

    Geschäft etwa mit großvolumigen Spritzen, Pens oder sogenannten Autoinjektoren zur Selbstverabreichung von Medikamenten sei mit Blick auf die Entwicklung von mRNA-Medikamenten, Abnehmmitteln oder auch Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten zu erwarten. Bei letzteren sollen Wirkstoffe der Chemotherapie mithilfe von Antikörpern gezielter an Krebszellen gebracht werden.

    Bereits jetzt bereite sich Schott Pharma auf diese erwarteten Zuwächse vor, etwa mit dem Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten in Europa in Serbien und Ungarn, sagte der Manager. Es gebe aber "Industriebewegungen Richtung USA, auch in der Pharmazeutik, auch nach China und Indien", ergänzte Mayer. "Die neue US-Administration versucht, Fertigung in die USA zu bringen." Damit änderten sich Pläne bei großen Pharmakonzernen. "Und wir sind Teil der Kette."

    Angesichts dessen müsse Schott Pharma überlegen, wo Kapazitäten für welche Produkte in fünf, sechs Jahren benötigt würden. "In Indien sind wir stark, in China ist unsere Marktpartizipation noch nicht so stark." Dennoch wollen die Mainzer ihre laufenden Investitionen in europäische Standorte, namentlich in Ungarn und Serbien, zunächst zu Ende führen. Am Heimatstandort Mainz werde sich die Beschäftigung nach einem leichten Aufbau im zu Ende gehenden Jahr nicht nennenswert ändern.

    In den USA habe Schott Pharma bereits seine Kapazitäten für sterile Fläschchen am Standort in Pennsylvania ausgebaut, "und wir diskutieren, noch weitere vorzunehmen", sagte Noch-Chef Andreas Reisse in der Pressekonferenz. Damit folge der Konzern dem Trend in der Pharmaindustrie. "Wir sehen deutliche Verschiebungen der Investitionstätigkeit von Europa in die USA. Pharmazeuten bauten deutlich stärker Produktion in den USA aus, "und die wollen keine Lieferketten über Kontinente hinweg". Im Geschäftsjahr 2024/25 sei Schott Pharma in Nordamerika im Regionalvergleich am stärksten gewachsen, "und das werden wir auch weiter", ergänzte Mayer.

    Eine große Rolle spielen für Schott Pharma derzeit Autoinjektoren für die Selbstmedikation. Der Konzern erhofft sich großes Geschäft als Zulieferer von darin verbauten Spritzen und Karpulen. Ein erstes Medikament mit Beteiligung der Mainzer wird 2026 erwartet. Das Potenzial sei aber weitaus größer: Rund 180 Arzneien hauptsächlich gegen Autoimmunkrankheiten seien gegenwärtig in der Entwicklung, so Reisse.

    An der Börse sorgten die Aussagen auch am Donnerstag jedoch nicht für Erleichterung - im Gegenteil. Der Aktienkurs von Schott Pharma verlor weiter an Boden und sackte auf ein weiteres Rekordtief. Zuletzt notierte das Papier um die Mittagszeit noch mit rund drei Prozent im Minus und gehörte damit zu den größten Verlierern im SDax.

    Seine Erwartung an das kurz- und mittelfristige Wachstum hatte der Vorstand erst kürzlich korrigieren müssen. In der vergangenen Woche hatten die Mainzer ihre Ziele bis 2029 gedämpft, und für das seit Oktober laufende neue Geschäftsjahr 2025/26 stellten sie ein unerwartet schwaches Wachstum in Aussicht. Das Management spricht von einem Übergangsjahr und begründet dies damit, dass ein langjähriger großer Kunde weniger Bedarf an Glasspritzen habe als erwartet. Das sei aber "ein singuläres Ereignis", betonte Finanzvorstand Mayer.

    In den neuen Mittelfristzielen passe sich Schott Pharma vielmehr auf die geänderten Marktbedingungen samt Verlagerung von pharmazeutischer Produktion an. Zudem seien veränderte Erwartungen an das Geschäft rund um mRNA-Impfstoffe berücksichtigt. "Wir haben die alten Ziele noch zur Zeit des Börsengangs aufgestellt, als mRNA-Impfungen eine weitaus größere Rolle spielten."

    Rückläufige Trends bei Impfungen, besonders in den USA, wo mit Robert F. Kennedy ein bekennender Impfgegner Gesundheitsminister ist, sieht das Management aber nicht als Grund zur Beunruhigung. "In Summe wird das auf der Zeitachse weiter steigen, auch durch andere Regionen getragen", sagte Konzernchef Reisse.

    Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hatte im September 2023 seine Pharmasparte an die Börse gebracht. Schott Pharma stellt Pharmaverpackungen und Behältnisse aus Glas und Polymeren her, etwa vorfüllbare Spritzen, Karpulen, Ampullen und Fläschchen aller Art.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 hatte das im SDax notierte Unternehmen den Erlös um drei Prozent auf gut 986 Millionen Euro gesteigert, währungsbereinigt war dies ein Plus von 5,8 Prozent. Der Gewinn unter dem Strich sank um gut zwei Prozent auf 147 Millionen Euro./tav/chs/stw/nas

     

