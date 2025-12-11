    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Aktien: Wer profitiert vom Aufstieg in den Börsenindex?

    Kurz vor Jahresende stehen zahlreiche Änderungen in den Börsenindizes an.

    Kurz vor dem Jahresende (22. Dezember 2025) stehen in der zweiten und dritten Börsenreihe noch zahlreiche Indexveränderungen an. Auch im STOXX-600 und im S&P 500 gibt es an diesem Termin noch Anpassungen in der Indexzusammensetzung. 

    Wer profitiert vom Aufstieg in den Börsenindex?

    Diese Indexänderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die solche Indizes real nachbilden. Das gilt z. B. für physisch replizierende ETFs oder aktiv gemanagte Investmentfonds, die sich an den jeweiligen Indizes orientieren. Für diese Akteure haben solche Änderungen direkte Folgen. Denn sie müssen dann entsprechend umschichten oder einzelne Titel anders gewichten. Das bewegt die jeweiligen Aktienkurse. 

    Das ist insbesondere für Indexaufsteiger interessant. Diese profitieren von einer besseren Sichtbarkeit bei Anlegern und rücken auch stärker in den Fokus von Analysten und Medien. Das kann zu einer dauerhaft höheren Nachfrage nach deren Aktien führen. 

    Wir werfen einen Blick auf die Indexaufsteiger im Dezember und stellen aussichtsreiche Aktien näher vor.

