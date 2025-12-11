Zahlen über den Erwartungen

Adobe baut seine KI-Funktionen stetig aus. Das eigene KI-Modell Firefly ist inzwischen fest in alle wichtigen Anwendungen eingebunden, darunter Bild- und Videobearbeitung sowie Fotooptimierung. Gleichzeitig öffnet Adobe seine Technologien auch für externe Plattformen wie ChatGPT und Microsofts Copilot. Besonders im Bereich Bild-, Video- und PDF-Bearbeitung verspricht sich das Unternehmen dadurch zusätzliche Nutzer und neue Wachstumsmöglichkeiten.

Charttechnisch befindet sich die Adobe-Aktie zwar weiterhin in einem breit angelegten Abwärtstrend, der seit Februar 2024 anhält. Gleichzeitig hat sie im November die Tiefststände aus 2022 fast erreicht – ein mögliches Zeichen für eine Bodenbildung. Sollte das Interesse der Anleger wieder zunehmen, bietet die breite Handelsspanne innerhalb dieses Trends durchaus Chancen.

Solider Ausblick stärkt Zuversicht

Der Ausblick des Unternehmens übertraf leicht die Erwartungen. Trotz einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung blieben viele Anleger zuletzt zurückhaltend – möglicherweise aufgrund der Abkühlung im Tech-Sektor. Ob sich diese Skepsis nun legt, bleibt abzuwarten.

Aus charttechnischer Sicht ergeben sich mögliche Kursziele erst dann, wenn die Aktie nachhaltig über 354,00 US-Dollar steigt. Anschließend wären 363,70, 370,86 und mittelfristig sogar 392,58 US-Dollar realistisch.

Fällt die Aktie dagegen unter das Novembertief von 311,58 US-Dollar, könnte das zu weiteren Verlusten bis in den Bereich der Tiefs von 2022 bei 274,73 US-Dollar führen.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Erst oberhalb von 354,00 US-Dollar entsteht ein charttechnisches Kaufsignal, das Potenzial bis 392,58 US-Dollar eröffnen könnte. Für bestimmte Hebelprodukte – wie etwa das Open-End-Turbo-Long-Zertifikat WKN MM9615 – könnte daraus eine attraktive Renditechance von 210 Prozent entstehen. Eine Verlustbegrenzung wäre sinnvollerweise knapp unterhalb von 335,00 US-Dollar zu setzen. Der Anlagehorizont würde sich dabei über mehrere Wochen bis Monate erstrecken.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM9615 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,149 - 0,154 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 325,1524 US-Dollar Basiswert: Adobe Inc. KO-Schwelle: 325,1524 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,57 Euro Hebel: 18,9 Kurschance: + 210 Prozent Börse Frankfurt

