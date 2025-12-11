    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    AUMOVIO beschleunigt

    AUMOVIO: Neue Technologien und ehrgeizige Ziele

    AUMOVIO rast in den MDAX. Der frisch an die Börse gegangene Automobilzulieferer, einst Teil von Continental, setzt auf Innovation und Wachstum.

    AUMOVIO fährt mit Höchstgeschwindigkeit in den MDAX. Das Unternehmen wurde aus dem Automobilzulieferergeschäft der Continental ausgegliedert und ging im September 2025 als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Nun wird der Automobil-Zulieferer direkt in den MDAX aufgenommen. 

    AUMOVIO ist ein Automobilzulieferer. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine breite Palette elektrischer, elektronischer, mechatronischer und mechanischer Komponenten sowie dazugehörige Software speziell für die Automobilindustrie. Hinzu kommen Dienstleistungen für die Branche. Das Portfolio umfasst innovative Lösungen für assistiertes und automatisiertes Fahren, moderne Display-Technologien, effektive Brems- und Komfortsysteme sowie Kamerasysteme für den Fahrzeuginnenraum. 

    Ambitionierte Pläne bei AUMOVIO

    Die aktuelle Geschäftsentwicklung zeigt, wie schwierig das Umfeld noch ist. Im dritten Quartal hat der Autozulieferer das schwache Branchenumfeld zu spüren bekommen. Der Umsatz sank um 6,9% auf 4,5 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach um 30% auf 150 Mio. Euro ein. Die Marge sackte trotz gesunkener Forschungs- und Entwicklungskosten von 4,5% auf 3,3% ab. Unter dem Strich stand ein Verlust von 19 Mio. Euro im Buch (voriges Jahr noch ein Gewinn von 73 Mio. Euro). 

    AUMOVIO hat jedoch amitionierte Pläne. Der Umsatz soll auf mehr als 24 Mrd. Euro steigen. Die EBIT-Marge soll von 2,7% mittelfristig auf 6% - 8% verbessert werden. Auf der anderen Seite will der Konzern die Forschungs- und Entwicklungskosten langfristig auf unter 9% des Umsatzes senken. 

    Neues Kamerasystem vorgestellt

    Auf der kommenden Consumer Electronic Show (CES) im Januar 2026 in Las Vegas stellt AUMOVIO ein neues Kamerasystem für Fahrzeuge vor. Das soll durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auch unter schwierigen Lichtverhältnissen präzisere Bilddaten liefern als herkömmliche Fahrzeugkameras. Das ist ein Wachstumsmarkt. Denn automatisierte Fahrfunktionen und Assistenzsysteme benötigen exakte Umfelddaten. 

    Aus fundamentaler Sicht ist die AUMOVIO-Aktie mit einem KGV unter 11 günstig. Das sieht offenbar auch AUMOVIO-Vorständin Dr. Jutta A. Dönges ähnlich. Sie kaufte Ende November 2.545 Aktien im Wert von ca. 93.400 Euro. Seit dem Börsengang Ende September bewegt sich der Kurs der Aumovio-Aktie in einem volatilen Aufwärtstrend. Langfristig orientierte Anleger bauen um 40 Euro erste Positionen auf.

    Empfehlung: kaufen

    Kursziel: 48,40 EUR; StopLoss: unter 35,40 EUR

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
