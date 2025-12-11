HIVE Digital Technologies startet an kolumbianischer Börse – Marktführer in Lateinamerika wächst
HIVE Digital Technologies setzt neue Maßstäbe: Als erstes grünes Bitcoin- und KI-Infrastrukturunternehmen an der Börse in Kolumbien treibt es nachhaltiges Wachstum in Lateinamerika voran.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- HIVE Digital Technologies Ltd. notiert an der kolumbianischen Börse und stärkt seine Marktführerschaft in Lateinamerika im Bereich grüner KI- und Bitcoin-Infrastruktur.
- Das Unternehmen wird das erste Bitcoin- und KI-Infrastrukturunternehmen sein, das in Kolumbien notiert ist, und ergänzt seine bestehenden Notierungen in Kanada, Deutschland und an der Nasdaq.
- HIVE verfolgt eine Wachstumsstrategie, die den Übergang von Tier-I-Bitcoin-Mining zu Tier-III-KI- und HPC-Rechenzentren umfasst, um die Nachfrage nach Hochleistungsrechnen zu bedienen.
- Die Expansion in Paraguay mit 400 MW erneuerbarer Kapazität dient als Modell für gemeinschaftsorientierte digitale Infrastruktur und fördert lokale Bildung und grüne Energie.
- HIVE meldete einen Rekordquartalsumsatz von 87,3 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 285 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und plant, Cashflows in den Ausbau von KI-fähigen Rechenzentren zu reinvestieren.
- Die Notierung in Bogotá eröffnet Investoren einen neuen Kapitalmarktkanal und unterstützt HIVEs Engagement für nachhaltige digitale Infrastruktur in einer sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft in Lateinamerika.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HIVE Digital Technologies ist am 19.02.2026.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,24 % im Minus.
