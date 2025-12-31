    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Oppenheimer

    Höchstes Kursziel am Markt: So hoch könnte der S&P 500 steigen

    Oppenheimer Asset Management hat ein Jahresendziel für 2026 für den S&P‑500‑Index festgelegt. Das hat es in sich!

    Foto: J. David Ake/AP/dpa

    Das Jahresende ist auch immer eine Zeit der Analysten, ihre Einschätzung zum Verlauf des nächsten Jahres zu geben.

    Die optimistischste Prognose unter den großen Wall‑Street‑Brokerhäusern liefert Oppenheimer. Begründet wird dies mit starken Unternehmensgewinnen und der anhaltenden Resilienz der US‑Wirtschaft.

    Oppenheimer Asset Managements geht von 8.100 Punkten für den S&P‑500‑Index 2026 aus.

    Zum Vergleich: Deutsche Bank sieht den Index bei 8.000 Punkten landen, das stellt das zweithöchste Kursziel für den S&P 500 unter Experten dar.

    "Die bisher in diesem Jahr und im laufenden Quartal veröffentlichten Wirtschaftsdaten lassen uns weiterhin auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums schließen, das sich in dieser sehr wechselhaften Phase der Marktgeschichte als widerstandsfähig, wenn nicht sogar robust erwiesen hat", erklärten Oppenheimer‑Strategen unter Leitung von John Stoltzfus in einer Mitteilung.

    Der Index hat in diesem Jahr rund 16,8 Prozent zugelegt, getragen von der Investorensentiment rund um Künstliche Intelligenz (KI), starken Unternehmensgewinnen und Erwartungen sinkender Zinsen, trotz Sorgen um eine mögliche Marktblase und hohe Bewertungen im Technologiesektor.

    Mega‑Cap‑Technologiewerte wie Nvidia, Microsoft und Alphabet waren die Treiber der Rallye, gestützt auf beispiellose Investitionen in KI.

    Oppenheimer bleibt bullish gegenüber US‑Aktien, mit einer Neigung zu zyklischen Titeln gegenüber defensiven Sektoren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
