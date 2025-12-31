Höchstes Kursziel am Markt: So hoch könnte der S&P 500 steigen

Oppenheimer Asset Managements geht von 8.100 Punkten für den S&P‑500‑Index 2026 aus.

Die optimistischste Prognose unter den großen Wall‑Street‑Brokerhäusern liefert Oppenheimer. Begründet wird dies mit starken Unternehmensgewinnen und der anhaltenden Resilienz der US‑Wirtschaft.

Das Jahresende ist auch immer eine Zeit der Analysten, ihre Einschätzung zum Verlauf des nächsten Jahres zu geben.

Zum Vergleich: Deutsche Bank sieht den Index bei 8.000 Punkten landen, das stellt das zweithöchste Kursziel für den S&P 500 unter Experten dar.

"Die bisher in diesem Jahr und im laufenden Quartal veröffentlichten Wirtschaftsdaten lassen uns weiterhin auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums schließen, das sich in dieser sehr wechselhaften Phase der Marktgeschichte als widerstandsfähig, wenn nicht sogar robust erwiesen hat", erklärten Oppenheimer‑Strategen unter Leitung von John Stoltzfus in einer Mitteilung.

Der Index hat in diesem Jahr rund 16,8 Prozent zugelegt, getragen von der Investorensentiment rund um Künstliche Intelligenz (KI), starken Unternehmensgewinnen und Erwartungen sinkender Zinsen, trotz Sorgen um eine mögliche Marktblase und hohe Bewertungen im Technologiesektor.

Mega‑Cap‑Technologiewerte wie Nvidia, Microsoft und Alphabet waren die Treiber der Rallye, gestützt auf beispiellose Investitionen in KI.

Oppenheimer bleibt bullish gegenüber US‑Aktien, mit einer Neigung zu zyklischen Titeln gegenüber defensiven Sektoren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7245,31 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer