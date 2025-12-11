Solace und NetComm kommerzialisieren das weltweit erste drahtlos betriebene, am Fenster montierte 5G CPE

MOUNT PEARL, Neufundland und SYDNEY, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Solace Power Inc. („Solace") und NetComm Wireless („NetComm") haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um gemeinsam das weltweit erste drahtlos mit Strom versorgte, an Fenstern montierte 5G Customer Premises Equipment (CPE) für den Außenbereich zu entwickeln und zu vermarkten. Die Partnerschaft ermöglicht die Bereitstellung von 5G-Leistung für den Außenbereich in einem selbst installierbaren Formfaktor. Die Betreiberbewertungen werden im Jahr 2026 beginnen.

Betreiber stehen derzeit bei der Einführung von Fixed Wireless Access (FWA) vor einer bedeutenden Entscheidung. Während CPE im Außenbereich eine hervorragende Signalqualität bietet, sind dafür in der Regel Bohrarbeiten, externe Verkabelung und kostspielige Technikerbesuche erforderlich. Geräte zur Selbstinstallation in Innenräumen sind hingegen einfacher zu installieren, weisen jedoch aufgrund der Raumaufteilung und moderner Baumaterialien eine ungleichmäßige Leistung auf. Insbesondere Low-E-Beschichtungen, die mittlerweile in Wohngebäuden weit verbreitet sind, können die 5G-Leistung in Innenräumen um bis zu 50 % verringern.

„Betreiber wünschen sich eine einfache und skalierbare Möglichkeit, FWA im Außenbereich einzusetzen, ohne die Kosten und Verzögerungen einer professionellen Installation in Kauf nehmen zu müssen. Gemeinsam mit NetComm bieten wir genau das an", erklärte Neil Chaulk, Geschäftsführer von Solace Power. „Diese Partnerschaft beschleunigt den Weg zu kommerziellen Implementierungen, die dazu beitragen, die derzeitigen Einschränkungen der Netzwerkkapazität für Betreiber zu verringern."

Eine echte Lösung für die „Selbstinstallation" im Außenbereich

Die gemeinsame Lösung integriert das Wireless Power Through-Glass (PTG)-Modul von Solace in die AurusLINK CPE-Plattform der nächsten Generation von NetComm. Dank dieser Architektur kann das Gerät direkt an einem Fenster befestigt werden und wird drahtlos durch das Glas mit Strom versorgt, sodass keine Löcher oder Kabel erforderlich sind.

Durch den Wegfall des physischen Stromkabels überwindet diese Lösung die letzte Hürde für eine echte selbstinstallierende 5G-Bereitstellung im Außenbereich. Dies ermöglicht es Betreibern, die Einfachheit einer Inneninstallation anzubieten und gleichzeitig die Netzwerkeffizienz und Signalqualität eines Außenfunkgeräts zu nutzen.