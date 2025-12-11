vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Stabwechsel der vbm ...

Der Vorstand des vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. hat Thomas Kaeser , Vorstandsvorsitzender der Kaeser Kompressoren SE, zum neuen vbm Tarifverhandlungsführer berufen. Damit vertritt er den vbm in allen tarifpolitischen Fragen und wird zusätzlich Mitglied des vbm Präsidiums. Kaeser folgt in dieser Funktion auf Angelique Renkhoff-Mücke , Vorstandsvorsitzende Warema-Renkhoff SE, die seit 2011 Tarifverhandlungsführerin des vbm war.

vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt würdigte Angelique Renkhoff-Mücke für ihre 14-jährige Tätigkeit als Tarifverhandlungsführerin des vbm. "Wir bedauern zutiefst, dass Frau Renkhoff-Mücke auf eigenen Wunsch ihr Mandat niederlegt. Sie hat mit viel Herzblut und einem immer kühlen Kopf die Positionen der Arbeitgeber in unzähligen Tarifverhandlungen souverän vertreten. Von den Gewerkschaften respektiert, vertrat sie viele Male sehr erfolgreich die Interessen der bayerischen Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind die beiden von ihr verhandelten Pilotabschlüsse: Erstmals im Jahr 2013 und zuletzt der viel beachtete bayerisch-hamburgische Pilotabschluss in der Tarifrunde 2024 . Wir danken ihr für ihr Engagement und wünschen ihr von Herzen alles Gute ", betonte Brossardt.



Gleichzeitig gratulierte Brossardt dem neuen vbm Verhandlungsführer zu seiner Berufung. "Es freut uns insbesondere, dass wir mit Thomas Kaeser einen erfahrenen Profi in tarifpolitischen Fragen gefunden haben. Wir wissen, dass der Wechsel in schwierige Zeiten fällt: De-Industrialisierung durch mangelnde Wettbewerbsfähigkeit , Investitionszurückhaltung und ein Rückgang der Beschäftigung setzen unseren Standort unter Druck. Die Tarifrunde 2026 wird herausfordernd .Mit Thomas Kaeser als unserem Verhandlungsführer sind wir aber bestens vorbereitet . Wir bedanken uns schon jetzt für seinen Einsatz ", erklärte Brossardt.



