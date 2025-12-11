Inturai erreicht Durchbruch bei der quantensicheren Vernetzung von IoT-Edge-Geräten weltweit

- Inturai erreicht gemeinsam mit seinem Partner PQStation einen Durchbruch bei der sicheren Vernetzung von IoT-Geräten mit kleinem Formfaktor unter Einsatz der Post-Quanten-Kryptografie.

- Inturai stellt damit weltweit die Weichen für den Einsatz quantensicherer Protokolle in kritischen Sektoren; das gilt vor allem für jene Länder, in denen kritische Sektoren wie Gesundheitsversorgung und Verteidigung bis zum Jahr 2026 mit der Migration beginnen und bis zum Jahr 2028 post-quanten-sicher sein müssen.

- Milliarden von Geräten weltweit arbeiten mit ESP32-Mikrochips, vor allem in Haushalten und im Gesundheitswesen, aber auch in der Drohnentechnologie, bei Überwachungsrobotern, in Gesundheitsüberwachungssystemen für Soldaten, ferngesteuerten Rovern für die Sprengstoffdetektion und autonomen Grenzpatrouilleneinheiten.

- Inturai besitzt die exklusiven Einsatzrechte in den Bereichen Verteidigung, Seniorenpflege und Eigenheimsicherheit.

Vancouver, British Columbia – 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: PPBGF / FWB: 3QG0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit PQStation, seinem Partner für Cybersicherheit, erfolgreich eine quantensichere Verschlüsselung für vernetzte Geräte geschaffen hat, die in den Bereichen Verteidigung, Seniorenpflege und Eigenheimsicherheit zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Vereinbarung besitzt Inturai die Exklusivrechte für die Verwendung der Technologie von PQStation in diesen Bereichen. Bei der gemeinsamen Arbeit konzentrierte man sich auf die Sicherung des MQTT-Datenverkehrs mit Hilfe der Post-Quanten-Kryptografie (PQC) auf ESP32-Mikrochips, wie sie weltweit in Milliarden von Geräten zum Einsatz kommen.

Beispiel für ein ESP32-Gerät, auf dem nun das System Post Quantum Secure ausgeführt werden kann.

Die Verschlüsselung wurde auf zwei Arten getestet: einmal nur mit PQC und einmal in Kombination mit herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen. Beide Varianten überzeugten mit einer starken Leistung mit nur geringer Verzögerung und minimalem Stromverbrauch. Das beweist, dass selbst kleine Geräte mit geringem Stromverbrauch sicher gegen zukünftige Quantenbedrohungen arbeiten können.