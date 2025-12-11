    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Nach Phase-III-Studie

    Eli Lillys neues Wunder-Medikament erzielt 28,7% Gewichtsverlust!

    Eli Lillys neues Adipositas-Medikament Retatrutid erzielte in einer Phase-III-Studie einen Gewichtsverlust von 28,7 Prozent, übertraf damit das eigene Medikament Zepbound und stärkt damit die Marktführerschaft.

    Nach Phase-III-Studie - Eli Lillys neues Wunder-Medikament erzielt 28,7% Gewichtsverlust!

    Eli Lilly gab am Donnerstag bekannt, dass sein zukünftiges Medikament gegen Fettleibigkeit Patienten in einer Studie der Phase III geholfen hat, durchschnittlich 28,7 Prozent ihres Gewichts zu verlieren. Damit übertraf es das eigene Blockbuster-Medikament Zepbound und festigte die Führungsposition des Unternehmens in diesem schnell wachsenden Markt.

    Der globale Markt für Adipositasbehandlungen hat in den letzten Jahren aufgrund der starken Nachfrage nach GLP-1-basierten Medikamenten wie Zepbound und Wegovy von Novo Nordisk einen enormen Aufschwung erlebt. Dies hat die Arzneimittelhersteller dazu veranlasst, massiv in Behandlungen der nächsten Generation zu investieren, die einen schnelleren, tieferen oder nachhaltigeren Gewichtsverlust ermöglichen könnten. Das einmal wöchentlich injizierte Medikament Retatrutid gehört zu einer Klasse, die als Inkretine bekannt ist und die Wirkung des Hormons GLP-1 nachahmt, das zur Regulierung des Blutzuckerspiegels beiträgt, die Magenentleerung verlangsamt und den Appetit verringert.

    Das Unternehmen gab in seinem ersten Ergebnis einer Phase-III-Studie an, dass das Medikament nach 68 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 71,2 Pfund (ca. 32,3 kg) bewirkt und bei Teilnehmern mit Fettleibigkeit und Kniearthrose eine deutliche Linderung von tiefen, bohrenden Gelenkschmerzen hervorgerufen habe. Im Gegensatz zu GLP-1-Agonisten wie Tirzepatid, dem Wirkstoff in Lillys Mounjaro und Zepbound, und Semaglutid, dem Wirkstoff in Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk, aktiviert Retatrutid drei Hormonrezeptoren – GLP-1, GIP und Glucagon – was ihm den Spitznamen "Triple G" einbrachte.

    Der Konkurrent Novo Nordisk entwickelt ebenfalls einen eigenen Wirkstoffkandidaten zur Gewichtsreduktion namens "Triple-G", UBT251, nachdem er sich in einem Lizenzabkommen die weltweiten Rechte für die Behandlung von dem in China ansässigen Unternehmen United Laboratories International gesichert hat.

    Lilly gab am Donnerstag bekannt, dass voraussichtlich im Jahr 2026 sieben weitere Studien in der Spätphase abgeschlossen sein werden, in denen das Medikament bei Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes untersucht wird.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 859,3USD auf Tradegate (11. Dezember 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Redakteur Paul Späthling
