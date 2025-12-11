Börsen Update
Börsen Update Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:55) bei 24.177,25 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,11 %, Heidelberg Materials +2,20 %, Merck +1,79 %
Flop-Werte: E.ON -3,07 %, Deutsche Boerse -3,00 %, Symrise -2,29 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.677,75 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Fraport +2,89 %, Rational +2,25 %, Knorr-Bremse +1,82 %
Flop-Werte: Delivery Hero -6,54 %, Carl Zeiss Meditec -5,03 %, TUI -3,04 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.551,17 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: Nordex +1,79 %, PNE +1,54 %, SUESS MicroTec +1,40 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -5,03 %, HENSOLDT -2,19 %, ATOSS Software -1,82 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.739,60 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +2,78 %, Schneider Electric +2,48 %, UniCredit +1,93 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,00 %, EssilorLuxottica -1,92 %, Iberdrola -1,54 %
Der ATX steht bei 5.136,71 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: voestalpine +1,15 %, BAWAG Group +0,95 %, Wienerberger +0,87 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,90 %, CA-Immobilien-Anlagen -2,16 %, PORR -1,45 %
Der SMI steht bei 12.912,06 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Holcim +2,02 %, Kuehne + Nagel International +0,92 %, Novartis +0,66 %
Flop-Werte: Givaudan -9,36 %, Lonza Group -2,90 %, Swiss Life Holding -0,93 %
Der CAC 40 steht bei 8.059,15 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +2,78 %, Carrefour +2,48 %, Schneider Electric +2,48 %
Flop-Werte: Stellantis -4,12 %, LEGRAND -3,03 %, Euronext -2,12 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.823,91 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,97 %, Swedbank Shs(A) +2,01 %, Volvo Registered (B) +1,43 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,44 %, SSAB Registered (A) -1,17 %, Tele2 (B) -0,91 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +2,56 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,68 %, Piraeus Port Authority +0,72 %
Flop-Werte: Viohalco -1,39 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,65 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,64 %
