Börsen Update Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.677,75 PKT und fällt um -0,54 %. Top-Werte: Fraport +2,89 %, Rational +2,25 %, Knorr-Bremse +1,82 % Flop-Werte: Delivery Hero -6,54 %, Carl Zeiss Meditec -5,03 %, TUI -3,04 %

Der DAX steht aktuell (13:59:55) bei 24.177,25 PKT und fällt um -0,07 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,11 %, Heidelberg Materials +2,20 %, Merck +1,79 % Flop-Werte: E.ON -3,07 %, Deutsche Boerse -3,00 %, Symrise -2,29 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.551,17 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Nordex +1,79 %, PNE +1,54 %, SUESS MicroTec +1,40 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -5,03 %, HENSOLDT -2,19 %, ATOSS Software -1,82 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.739,60 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +2,78 %, Schneider Electric +2,48 %, UniCredit +1,93 %

Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,00 %, EssilorLuxottica -1,92 %, Iberdrola -1,54 %

Der ATX steht bei 5.136,71 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: voestalpine +1,15 %, BAWAG Group +0,95 %, Wienerberger +0,87 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,90 %, CA-Immobilien-Anlagen -2,16 %, PORR -1,45 %

Der SMI steht bei 12.912,06 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Holcim +2,02 %, Kuehne + Nagel International +0,92 %, Novartis +0,66 %

Flop-Werte: Givaudan -9,36 %, Lonza Group -2,90 %, Swiss Life Holding -0,93 %

Der CAC 40 steht bei 8.059,15 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +2,78 %, Carrefour +2,48 %, Schneider Electric +2,48 %

Flop-Werte: Stellantis -4,12 %, LEGRAND -3,03 %, Euronext -2,12 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.823,91 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,97 %, Swedbank Shs(A) +2,01 %, Volvo Registered (B) +1,43 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,44 %, SSAB Registered (A) -1,17 %, Tele2 (B) -0,91 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +2,56 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,68 %, Piraeus Port Authority +0,72 %

Flop-Werte: Viohalco -1,39 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,65 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,64 %