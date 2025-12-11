    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    E.ON Aktie knickt um -3,07 % ein - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die E.ON Aktie, bisher, um -3,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

    E.ON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.12.2025

    Die E.ON Aktie ist bisher um -3,07 % auf 15,090 gefallen. Das sind -0,478  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die E.ON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,11 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in E.ON eine positive Entwicklung von +37,65 % erlebt.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    E.ON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,01 %
    1 Monat -3,42 %
    3 Monate +1,11 %
    1 Jahr +28,93 %

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,96 Mrd.EUR € wert.

    Dax dreht leicht ins Plus - Hoffnung auf Jahresendrallye lebt noch


    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.155 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

    UBS stuft EON AG auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der …

    E.ON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    -3,41 %
    -2,27 %
    -3,34 %
    +0,81 %
    +28,98 %
    +69,33 %
    +70,07 %
    +98,53 %
    +982,07 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99



