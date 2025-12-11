    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCancambria Energy AktievorwärtsNachrichten zu Cancambria Energy
    CanCambria Energy stellt Betriebsupdate bereit und reicht technischen Betriebsplan für Explorationskonzession Kiskunhalas ein

    Vancouver, BC – 11. Dezember 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSX-V: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Betriebsupdate innerhalb des Gebiets der Abbaukonzession BA-IX bereitzustellen, einschließlich der Vorbereitungen für die Bohrungen im Tight-Gas-Feld Kiskunhalas über dem Bohrstandort CC-Ba-E-2. Das Bohrloch ist genehmigt, zugelassen und soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 gebohrt werden.

     

    Um diesen Zeitplan einzuhalten, hat sich das Unternehmen zu Folgendem verpflichtet:

     

    -          Installation des Leitungsrohrs

    -          Ausführung der Bestellung für Rohre und Verrohrung

    -          Vorbereitende Maßnahmen für die Pipeline, um die Förderkapazität für das erste Bohrloch sicherzustellen

     

    Olvisz98 (ein in Ungarn zugelassenes Dienstleistungsunternehmen und strategischer Partner des Unternehmens) hat das 20“-Leitungsrohr sicher installiert und auf eine Einbautiefe von 72 m zementiert. Diese Arbeiten stellen den offiziellen Beginn der Errichtung des Bohrlochs CC-Ba-E-2 dar.

     

    Das Unternehmen hat außerdem einen Bestellauftrag mit Tenaris Silcotub (Rumänien) hinsichtlich der Rohre (Bohrverrohrung) für das Bohrloch CC-Ba-E-2 unterzeichnet, deren Lieferung bis 30. Juni 2026 erwartet wird. Eine Anzahlung in Höhe von 100.000 USD (etwa 7 % des Rechnungsbetrags) wurde bereits geleistet und die Fertigung soll Anfang 2026 beginnen.

     

    Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass es Anfang des ersten Quartals 2026 mit der Wiederinbetriebnahme der bestehenden Infrastruktur vor Ort beginnen kann, nämlich der 4“-Erdgasleitung zur Gasspeichereinrichtung in Zsana (betrieben von MVM Gas Storage Ltd.).

     

    CanCambria freut sich außerdem bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Betriebsplan („TOP“) für sein 945,9 km² (233.737 Acres) großes Konzessionsgebiet Kiskunhalas („KCA“) eingereicht hat. Der TOP bestätigt das Engagement von CanCambria für das Explorationsprogramm 2026–2029 für das KCA, einschließlich

     

    -          geologischer und geophysikalischer Studien im Laufe des Jahres 2026 hinsichtlich der Integration historischer Bohrloch- und Produktionsdaten vom KCA, um mehrere konventionelle und unkonventionelle Leads und Prospects zu verfeinern, die aus der 400 km² umfassenden Kiha-3D-Seismikuntersuchung aus dem Jahr 2011 sowie aus 2D-Seismikuntersuchungen auf über 3.000 Linienkilometer in mehreren Jahren identifiziert wurden.

