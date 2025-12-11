ZenaTech unterzeichnet Angebot hinsichtlich der Übernahme von Vermessungsunternehmen im Westen der USA und erweitert somit sein Drone-as-a-Service-Profil für Präzisionslandwirtschaft, Viehzucht und Waldbrandbekämpfung

Vancouver, British Columbia, (11. Dezember 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es ein Angebot hinsichtlich der Übernahme eines Vermessungsunternehmens mit Sitz in der US-amerikanischen Region Mountain West / Rocky Mountains unterzeichnet hat, das über bestehende Lizenzen für die Tätigkeit in mehreren Bundesstaaten verfügt. Die potenzielle Übernahme stärkt die Präsenz von ZenaTech in der Region und verbessert die Möglichkeiten, fortschrittliche Landvermessung mit Drohnen sowie Drohnendienste für modernes Pflanzen- und Viehmanagement, Waldbrandbekämpfung und Landbewirtschaftung anzubieten.

„Die Erweiterung unseres Drone-as-a-Service-Profils in der Region Mountain West / Rocky Mountains durch diese potenzielle Übernahme wird beträchtliche Möglichkeiten schaffen, um Bauunternehmen und die gesamte Baubranche sowie Landwirte, Viehzüchter und Behörden mit modernsten, technologiebasierten Drohnenlösungen zu unterstützen“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Drohnen verändern die Art und Weise, wie Land in dieser Region bewirtschaftet wird, indem sie leistungsstarke Lösungen für die Überwachung von Weideland und Viehbeständen, Präzisionslandwirtschaft, Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden sowie umfassende Umwelt- und Forstbewertungen bieten und somit eine noch nie dagewesene Effizienz, Sicherheit und Echtzeit-Einblicke für die Bewirtschaftung und Aufrechterhaltung weitläufiger und zerklüfteter Landschaften ermöglichen.“

Das potenzielle Übernahmeziel bietet eine umfassende Palette von Vermessungsdienstleistungen zur Unterstützung von Grenz-, topografischen und Grundbuchvermessungen sowie Bauprojekten. Die Unternehmensleitung verfügt über Lizenzen für die Geschäftstätigkeit und die Betreuung von Kunden in mehreren Bundesstaaten und bringt regionale Expertise und Beziehungen in den Jurisdiktionen Mountain West / Rocky Mountain ein.

Bis dato hat ZenaTech die Übernahmen von 14 Vermessungsunternehmen in den USA abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Ende des zweiten Quartals 2026 insgesamt 25 DaaS-Standorte zu erwerben und zu etablieren. Das DaaS-Geschäftsmodell wurde entwickelt, um Unternehmens- und Regierungskunden einen flexiblen, bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu Drohnendienstleistungen wie Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft zu bieten, ohne dass Kapitalkosten oder der Betriebsaufwand eines eigenen Drohnenbetriebs anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Low-Tech-Dienstleistungsunternehmen, die für Drohneninnovationen bereit sind, baut ZenaTech ein globales Multi-Service-DaaS-Netzwerk auf, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.