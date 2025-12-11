    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKobrea Exploration AktievorwärtsNachrichten zu Kobrea Exploration
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Destino, Sofi und Cuprum im Western Malargüe Mining District der argentinischen Provinz Mendoza

    Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Destino, Sofi und Cuprum im Western Malargüe Mining District der argentinischen Provinz Mendoza
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass der Senat und die Abgeordnetenkammer der argentinischen Provinz Mendoza die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 27 zusätzliche Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District („WMMD“) rechtmäßig ratifiziert haben. Infolge dieser Genehmigungen liegen nun für alle Projekte von Kobrea die Zulassungen für die Durchführung von Rohstoffexplorationsaktivitäten einschließlich Bohrungen vor. Im unternehmenseigenen Projekt El Perdido wird derzeit eine Zufahrtsstraße zum Bohrplatz gebaut und ein Explorationscamp errichtet, um für das erste Diamantbohrprogramm gerüstet zu sein, das in den kommenden Wochen beginnen soll.

     

    „Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District werden nach wie vor vom Provinzparlament der Provinz Mendoza mit überwältigender Mehrheit genehmigt“, so CEO James Hedalen. „In der Sitzung des Senats von Mendoza am 9. Dezember 2025, in der die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die 27 zusätzlichen Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District in Mendoza, einschließlich der Projekte von Kobrea, gesetzlich genehmigt wurden, wurde auch die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts San Jorge erörtert und per Gesetz genehmigt. Das porphyrische Kupferprojekt San Jorge befindet sich in Uspallata im Norden der Provinz Mendoza (Bezirk Las Heras), außerhalb des Western Malargüe Mining District. Nichtsdestotrotz ist die Genehmigung der Minenerschließung und der Errichtung dieses Projekts ein großer Fortschritt für die Rohstoffexploration und -erschließung in der Provinz Mendoza. Diese Genehmigungen zeigen deutlich, dass die Regierung der Provinz und die Bevölkerung von Mendoza den Bergbau unterstützen und an die wirtschaftlichen Chancen glauben, die eine nachhaltige Exploration und Erschließung mit sich bringen wird. Ich möchte der Regierung von Mendoza, der Bergbauinitiative Impulsa Mendoza, der Bergbaukammer von Mendoza und den Projektverkäufern für ihre engagierte Arbeit über so viele Jahre danken, die nun dieses Ergebnis ermöglicht hat.“

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Destino, Sofi und Cuprum im Western Malargüe Mining District der argentinischen Provinz Mendoza Vancouver, British Columbia, 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass der Senat und die Abgeordnetenkammer der argentinischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     